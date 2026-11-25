Білий дім на День подяки запропонував американцям допомогти обрати імена для індиків.

Тож користувачі соцмереж відповідально поставилися до завдання та згадали президента США Дональда Трампа, пише The Independent.

На вибір громадянам США запропонували три варіанти імен: Commander & Chief (Головнокомандувач, гра слів Commander in Chief), Freedom & Feathers (Свобода та Пір'я) і Honey & Ham (Мед і Шинка).

Але користувачі придумали свої варіанти, пов'язуючи імена із скандалами та суперечками, які супроводжували Дональда Трампа і його адміністрацію.

Популярними були імена: "Джеффрі й Епштейн", "Епштейн і Файли", "Меланія і Наталі", "Кульгава качка" (Lame and Duck), натякаючи поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

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Також була пропозиція назвати індиків Джеффрі та Дженсен, натякаючи на інцидент, коли рада директорів Nvidia повернула Дженсена Хуанга на посаду генерального директора компанії після тиску з боку Трампа.

Юзери також пропонували для індиків імена інших представників адміністрації Трампа, зокрема, Джей Ді Венса, Піта Геґсета.

Після смішних дискусій у Білому домі обрали варіант назвати птахів "Свобода та Пір'я".

Відомо, що у США традиція дарувати президентам індика на День подяки бере початок у 1947 році. У 1989-му Джордж Буш-старший започаткував офіційну церемонію помилування птахів президентом, коли ті індики не потрапляють на святковий стіл.

Загалом з 1989 року понад 30 птахів були офіційно помилувані президентами в Білому домі. Після помилування вони зазвичай переїзджають на спеціальні ферми або до зоопарків, університетів, де живуть далі.

Нагадаємо, що на щорічну парламентську вечерю у Канаді запросили коміків, які зіграли президента США Дональда Трампа та премʼєра країни Марка Карні.

Також Дональд Трамп потрапив у нову курйозну ситуацію, коли згадав про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка звільнилася з посади після народження другої дитини.