На женщину из Массачусетса напали три агрессивных индюка, которые гнались за ней по тротуару. Двое незнакомцев помогли женщине спастись, подвезли её на своей машине.

Инцидент произошёл, когда Тарин Лапрайд возвращался с волейбольного матча со своим пастором. По дороге домой они свернули на Олд Фарм Роуд в Ньютоне. Тогда они увидели, что за женщиной гонятся два индюка, сообщает WHDH.

Погоня индюков за женщиной

"Это было странно. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Я постоянно вижу индюков, но никогда не видел, чтобы они были настолько агрессивными. Просто казалось, что они становились всё агрессивнее, когда мы приближались, и именно тогда мы поняли: "О, ей нужна помощь", — сказал мужчина.

Тарин Лапрайд опустил окно и спросил женщину, кормила ли она индюков, но она ответила, что нет.

Видео дня

На видео, снятом мужчиной, видно, как неизвестная ему женщина бежит по тротуару, а за ней гонятся два огромных индюка.

В конце концов, к погоне присоединился третий индюк, что побудило мужчину предложить женщине сесть в его машину. После того как индюки попытались последовать за женщиной в машину, пастор вышел и начал их отгонять.

"После этого она поблагодарила нас и постоянно повторяла: „Вы спасли мне жизнь“. Она была очень, очень благодарна за то, что мы подъехали", — сказал Лапрайд.

Напомним, что Белый дом в День благодарения предложил американцам помочь выбрать имена для индюков. Пользователи социальных сетей ответственно отнеслись к этой задаче и вспомнили президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в одном бразильском городке индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "по-хозяйски" обходить его кругами. Когда владелица транспорта вернулась, это не понравилось птице.