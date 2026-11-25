Три индюка устроили погоню за женщиной: ее спасли двое незнакомцев (видео)
На женщину из Массачусетса напали три агрессивных индюка, которые гнались за ней по тротуару. Двое незнакомцев помогли женщине спастись, подвезли её на своей машине.
Инцидент произошёл, когда Тарин Лапрайд возвращался с волейбольного матча со своим пастором. По дороге домой они свернули на Олд Фарм Роуд в Ньютоне. Тогда они увидели, что за женщиной гонятся два индюка, сообщает WHDH.
"Это было странно. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Я постоянно вижу индюков, но никогда не видел, чтобы они были настолько агрессивными. Просто казалось, что они становились всё агрессивнее, когда мы приближались, и именно тогда мы поняли: "О, ей нужна помощь", — сказал мужчина.
Тарин Лапрайд опустил окно и спросил женщину, кормила ли она индюков, но она ответила, что нет.
На видео, снятом мужчиной, видно, как неизвестная ему женщина бежит по тротуару, а за ней гонятся два огромных индюка.
В конце концов, к погоне присоединился третий индюк, что побудило мужчину предложить женщине сесть в его машину. После того как индюки попытались последовать за женщиной в машину, пастор вышел и начал их отгонять.
"После этого она поблагодарила нас и постоянно повторяла: „Вы спасли мне жизнь“. Она была очень, очень благодарна за то, что мы подъехали", — сказал Лапрайд.
Напомним, что Белый дом в День благодарения предложил американцам помочь выбрать имена для индюков. Пользователи социальных сетей ответственно отнеслись к этой задаче и вспомнили президента США Дональда Трампа.
Кроме того, в одном бразильском городке индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "по-хозяйски" обходить его кругами. Когда владелица транспорта вернулась, это не понравилось птице.