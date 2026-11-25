Три індики влаштували погоню за жінкою: її врятували випадкові незнайомці (відео)
Жінку з Массачусетсу атакували три агресивні індики, які гналися за нею по тротуару. Двоє незнайомців допомогли жінці втекти, впустивши її в свою машину.
Інцидент трапився, коли Тарін Лапрайд повертався з волейбольного матчу зі своїм пастором. По дорозі додому вони звернули на Олд Фарм Роуд у Ньютоні. Тоді вони побачили, що за жінкою женуться два індики, повідомляє WHDH.
"Це було дивно. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Я постійно бачу індиків, але ніколи не бачив індиків настільки агресивними. Просто здавалося, що вони ставали дедалі агресивнішими, коли ми наближалися, тож саме тоді ми зрозуміли: "О, їй потрібна допомога", — сказав чоловік.
Тарін Лапрайд опустив вікно та спитав жінку, чи годувала вона індиків, але вона відповіла, що ні.
На відео, знятому чоловіком, видно, як невідома йому жінка біжить тротуаром, а за нею женуться два величезні індики.
Зрештою, до погоні приєднався третій індик, що спонукало чоловіка сказати жінці сісти в його машину. Після того, як індики спробували йти за жінкою в машину, пастор вийшов і почав їх відганяти.
"Після цього вона подякувала нам і постійно повторювала: "Ви врятували мені життя". Вона була дуже, дуже вдячна, що ми під’їхали", — сказав Лапрайд.
Нагадаємо, що Білий дім на День подяки запропонував американцям допомогти обрати імена для індиків. Тож користувачі соцмереж відповідально поставилися до завдання та згадали президента США Дональда Трампа.
Також в одному бразильському містечку індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "по-хазяйськи" обходити його колами. Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові.