Жінку з Массачусетсу атакували три агресивні індики, які гналися за нею по тротуару. Двоє незнайомців допомогли жінці втекти, впустивши її в свою машину.

Інцидент трапився, коли Тарін Лапрайд повертався з волейбольного матчу зі своїм пастором. По дорозі додому вони звернули на Олд Фарм Роуд у Ньютоні. Тоді вони побачили, що за жінкою женуться два індики, повідомляє WHDH.

Погоня індиків за жінкою

"Це було дивно. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Я постійно бачу індиків, але ніколи не бачив індиків настільки агресивними. Просто здавалося, що вони ставали дедалі агресивнішими, коли ми наближалися, тож саме тоді ми зрозуміли: "О, їй потрібна допомога", — сказав чоловік.

Тарін Лапрайд опустив вікно та спитав жінку, чи годувала вона індиків, але вона відповіла, що ні.

Відео дня

На відео, знятому чоловіком, видно, як невідома йому жінка біжить тротуаром, а за нею женуться два величезні індики.

Зрештою, до погоні приєднався третій індик, що спонукало чоловіка сказати жінці сісти в його машину. Після того, як індики спробували йти за жінкою в машину, пастор вийшов і почав їх відганяти.

"Після цього вона подякувала нам і постійно повторювала: "Ви врятували мені життя". Вона була дуже, дуже вдячна, що ми під’їхали", — сказав Лапрайд.

Нагадаємо, що Білий дім на День подяки запропонував американцям допомогти обрати імена для індиків. Тож користувачі соцмереж відповідально поставилися до завдання та згадали президента США Дональда Трампа.

Також в одному бразильському містечку індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "по-хазяйськи" обходити його колами. Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові.