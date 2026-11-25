В Великобритании разразился скандал из-за уборщицы, которая за пять с половиной часов работы взяла с медсестры 340 евро. А это около 62 евро за один час работы.

Инцидент произошёл в городе Лансинг, где цены на уборку возмутили клиентку, пишет Bild.

51-летняя Венди Брей из Лансинга в Западном Сассексе убрала дом с тремя спальнями и одной ванной комнатой. В итоге клиентка заплатила за её работу 340 евро, но сначала выразила своё возмущение в сети.

Медсестра жалуется на цены на уборку

Клиентка работает в Британской национальной службе здравоохранения. Ранее она внесла аванс в размере около 170 евро за эту работу. Когда Брей попросила вторую половину оплаты, медсестра написала ей текстовое сообщение по поводу высокой почасовой ставки.

Клиентка написала:

"Вы пробыли здесь всего 5,5 часов. 170 евро, которые я уже заплатила, — это более 30 евро в час, а это уже больше, чем я зарабатываю в качестве медсестры. Если я перечислю вам ещё около 170 евро, уборщица будет зарабатывать около 60 евро в час. Тогда с миром действительно что-то не так", — написала клиентка.

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Что говорит уборщица о своих ценах

В свою очередь, Венди Брей отстаивает свою ценовую политику.

"Я беру плату не почасово, а за каждое задание. И я выполняю работу быстро. Как самозанятое лицо я должна самостоятельно покрывать все расходы: налоги, страховку, пенсионные взносы, проверку биографических данных властями и страхование предпринимательской ответственности. Кроме того, больничные или отпуска не оплачиваются. Но для тех, кто хочет, чтобы их дом был должным образом убран, цена стоит каждой копейки", — пояснила женщина.

Брей рассказала, что после работы клиентка сказала ей, что она проделала невероятную работу. Её беспокоил лишь её заработок, а не почасовая оплата труда медсестры.

"Уборка — это профессия, но многие люди относятся к ней свысока. Я люблю свою работу и горжусь ею", — сказала она.

После этого пользователи сети начали активно обсуждать пост уборщицы в Facebook. Разумеется, мнения людей разделились.

"Вы не можете заказать работу, узнать цену, а потом жаловаться, когда придет счет", — написал один из пользователей

Другие же резко критикуют Брей. Пользовательница по имени София Харрис написала, что уборщица берет больше, чем опытные мастера, и её цене нет никакого оправдания.

Напомним, что в Великобритании 33-летняя Уитни Эйнскоф требует, чтобы её родственники оплачивали праздничный ужин. А чтобы никто не уклонялся от оплаты счёта, она даже приобрела считыватель карт.

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