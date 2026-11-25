У Британії трапився скандал через прибиральницю, яка за п’ять із половиною годин роботи взяла з медсестри 340 євро. А це близько 62 євро за одну годину роботи.

Інцидент трапився у місті Лансінг, де ціни за прибирання розлютили клієнтку, пише Bild.

51-річна жінка Венді Брей з Лансінга в Західному Сассексі прибрала будинок з трьома спальнями та однією ванною кімнатою. Зрештою, клієнтка заплатила за її роботу 340 євро, але спочатку висловила своє обурення у мережі.

Медсестра скаржиться на ціни за прибирання

Клієнтка працює в Британській національній службі охорони здоров'я. Раніше вона сплатила завдаток у розмірі близько 170 євро за цю роботу. Коли Брей попросила другу половину оплати, медсестра написала їй текстове повідомлення з приводу високої погодинної ставки.

Клієнтка написала:

"Ви були тут лише 5,5 годин. 170 євро, які я вже заплатила, це понад 30 євро за годину, це вже більше, аніж я заробляю як медсестра. Якщо я перерахую вам ще близько 170 євро, прибиральниця зароблятиме близько 60 євро за годину. Тоді зі світом справді щось не так", — написала клієнтка.

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Що каже прибиральниця про свої ціни

Натомість Венді Брей захищає свою цінову політику.

"Я беру плату не погодинно, а за кожне завдання. І я виконую роботу швидко. Як самозайнята особа я повинна самостійно покривати всі витрати: податки, страховку, пенсійні внески, перевірки біографічних даних владою та страхування підприємницької відповідальності. Крім того, лікарняні чи відпустки не оплачуються. Але для тих, хто хоче, щоб їхній будинок був належним чином прибраний, ціна варта кожної копійки", — пояснила жінка.

Брей розповіла, що після роботи клієнтка сказала їй, що вона виконала неймовірну роботу. Її турбував лише її заробіток, а не погодинна оплата праці медсестри.

"Прибирання — це професія, але багато людей ставляться до неї зверхньо. Я люблю свою роботу і пишаюся нею", — сказала вона.

Після цього користувачі мережі почали активно обговорювати допис прибиральниці у Facebook. Звісно, що думки людей розділилися.

"Ви не можете замовити роботу, дізнатися ціну, а потім скаржитися, коли прийде рахунок", — написав один із користувачів

Інші ж різко критикують Брей. Користувачка на ім'я Софія Гарріс написала, що прибиральниця бере більше, ніж досвідчені майстри, і її ціні немає жодного виправдання.

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