Сьерра Ганнетт живёт в четырёхэтажном доме в Нью-Йорке вместе с 23 соседями по комнате. Все они разного возраста и происхождения.

Для 26-летней бизнес-консультантки такая жизнь стала одним из лучших опытов в её жизни, пишет People.

С момента переезда в общий дом в Нью-Йорке в июле 2026 года она оказалась в окружении людей в возрасте от 22 до 37 лет, представляющих 11 различных национальностей.

Но, несмотря на многочисленные трудности, которые часто возникают при совместном проживании, Ганнет говорит, что самое лучшее в этом — это "легко" найти общий язык.

Четырёхэтажный дом рассчитан на проживание около шести человек на этаже; на каждом этаже имеются две ванные комнаты и три душевые кабины.

У каждого есть своя комната — арендная плата зависит от размера комнаты, но большинство жильцов платят около 2000 долларов.

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Но девушка признает, что для обеспечения функционирования домохозяйства из 24 человек необходимо сотрудничество. Она говорит, что не существует сложной системы, которая бы регулировала повседневную жизнь.

Обычно каждый покупает продукты самостоятельно, а общая кладовая пополняется неформально, когда люди замечают, что заканчиваются предметы первой необходимости. Девушка описывает такую организацию как "организованный хаос", где каждый выполняет свою часть работы без излишней структурированности.

Жильцы готовят себе ужин самостоятельно, но часто ужинают за одним столом, где один разговор может превратиться в вечернюю встречу.

Но именно на крыше проходит значительная часть общественной жизни дома. Поскольку несколько жильцов играют на музыкальных инструментах, она стала местом встреч.

По словам девушки, самым большим изменением для неё после переезда стало то, что она научилась принимать присутствие людей, а не защищать своё личное пространство. После многих лет жизни в одиночестве ей сначала пришлось привыкнуть к гораздо более общему образу жизни.

Напомним, что в Великобритании между соседями уже 5 лет продолжается спор после того, как один из них загородил другому живописный вид двухметровым забором.

Кроме того, в британском городе Мидлсбро произошел необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б. ночью угнал огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А всё из-за того, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.