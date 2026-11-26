В Германии, в городе Манхайм, произошел необычный случай. Правоохранители предполагают, что к затоплению многоквартирного дома может быть причастен домашний индюк.

Первым пожар в доме заметил один из жильцов, который и вызвал пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Но к тому времени вода уже начала просачиваться через несколько этажей здания.

Кроме того, белый пар заметили из окна квартиры на втором этаже. Источник подтопления обнаружили в ванной комнате: из раковины, где был открыт кран, непрерывно лилась вода. Вероятно, сначала горячая вода растекалась по квартире, а затем попала на нижние этажи.

"На бортике ванны сидел живой индюк. В раковине также лежал корм для животных. По предварительной версии следствия, пернатый обитатель квартиры во время поиска еды случайно зацепил кран и открыл воду, что привело к затоплению. Было ли это обычной случайностью или особенно усердной попыткой позаботиться о собственной гигиене, остается загадкой", — говорится в публикации.

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Кроме того, в квартире была кошка, которая сидела на ещё сухой кровати.

Кроме того, чтобы помочь двум питомцам, проживающим в квартире, вызвали службу спасения животных. Ее сотрудники забрали к себе на попечение индика и кошку.

Кроме того, в связи с запущенным состоянием квартиры в соответствующую ветеринарную службу города Манхайма было направлено предложение запретить владельцу содержать животных.

Напомним, что на женщину из Массачусетса напали три агрессивных индюка, которые гнались за ней по тротуару. Двое незнакомцев помогли женщине спастись, подвезли её на своей машине.

Кроме того, в одном бразильском городке индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "по-хозяйски" обходить его кругами. Когда владелица транспорта вернулась, это не понравилось птице.