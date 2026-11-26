У Німеччині в місті Мангайм трапився незвичайний випадок. Правоохоронці припускають, що до затоплення багатоквартирного будинку може бути причетний домашній індик.

Першим потоп у будинку помітив один із мешканців, який і викликав пожежників. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Але на той час вода вже почала просочуватися через кілька поверхів будівлі.

Також білу пару помітили з вікна квартири на другому поверсі. Джерело підтоплення знайшли у ванній кімнаті: з раковини, де був відкритий кран, безперервно лилася вода. Ймовірно спочатку гаряча вода розтікалася квартирою, а потім потрапила на нижні поверхи.

"На бортику ванни сидів живий індик. У раковині також лежав корм для тварин. За попередньою версією слідства, пернатий мешканець квартири під час пошуків їжі випадково зачепив кран і відкрутив воду, спричинивши затоплення. Чи було це звичайною випадковістю, чи особливо старанною спробою подбати про власну гігієну, залишається загадкою", — йдеться в публікації.

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Також у квартирі також була кішка, яка сиділа на ще сухому ліжку.

Також для допомоги двом домашнім мешканцям квартири викликали службу порятунку тварин. Її працівники забрали під опіку до себе індика, і кішку.

Також через занедбаний стан квартири до відповідної ветеринарної служби міста Мангайм направили пропозицію заборонити власникові утримувати тварин.

Нагадаємо, що жінку з Массачусетсу атакували три агресивні індики, які гналися за нею по тротуару. Двоє незнайомців допомогли жінці втекти, впустивши її в свою машину.

Також в одному бразильському містечку індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "по-хазяйськи" обходити його колами. Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові.