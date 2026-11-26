Студентка Тайеттин Бродзински из Университета штата Вашингтон наткнулась на яблоки во время перерыва прошлой осенью.

Позже стало известно, что она нашла яблоки сорта "Уолбридж", который исчез с рынка 100 лет назад и считался утраченным навсегда, пишет издание People.

Тайеттин Бродзински, которая в настоящее время получает степень магистра в Университете штата Вашингтон в Пулмане, штат Вашингтон, прошлой осенью, будучи студенткой последнего курса, посещала курс генетики садоводства. Её заданием было взять образец листьев с большого фруктового дерева, вид которого ей был неизвестен, а затем поместить образец в пробирку, чтобы его можно было исследовать и идентифицировать.

23 августа 2025 года, уже имея задание, 23-летняя Бродзински отправилась в Лоусон-Гарденс, в свой любимый общественный сад, чтобы отдохнуть от учебы.

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Когда она подошла к входу, то увидела дерево, которое почему-то раньше никогда не замечала.

"В то время яблоки на нём были просто бледно-зелёными. Я подумала: „О, это как Гренни Смит“, — рассказывает девушка.

Тайеттин Бродзински Фото: Из открытых источников

Она принесла в свой класс образец листьев, но в ходе тестирования не было обнаружено совпадения ДНК с известными сортами или культурными разновидностями.

Однако профессор Бродзинского, доктор Кэмерон Пис, обнаружил, что образец совпадает с ДНК-профилем набора загадочных сортов яблок.

Профессор рассказывает, что примерно через неделю посреди ночи его осенила мысль: это должно было быть яблоко сорта "Уолбридж", которое в течение последних 100 лет не было широко доступно.

Хотя он и не был экспертом по яблокам этого сорта, профессор слышал о них от Дэйва Бенскотта из проекта "Потерянное яблоко" — организации, которая занимается поиском забытых сортов яблок.

Затем профессор собрал яблоки, а его команда отправила их экспертам в штатах Мэн и Огайо для дальнейшего исследования.

6 февраля этого года в Zoom организация Peace и члены Рабочей группы по историческим фруктовым деревьям Северной Америки — общенациональной группы экспертов по сортам яблок-реликвий, подтвердили, что найденное студенткой яблоко действительно было сортом "Уолбридж".

Сорт появился в Иллинойсе в 1818 году и стал популярным на Среднем Западе, а позже и на Западе. Затем, начиная с 1920-х годов, сорт Уолбридж вышел из употребления.

По словам профессора Писа, в рамках проекта "Потерянное яблоко" в настоящее время выращивается сорт "Уолбридж", что обеспечит его сохранение.

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