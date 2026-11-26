Сорт исчез 100 лет назад: студентка нашла на перемене чрезвычайно редкое яблоко
Студентка Тайеттин Бродзински из Университета штата Вашингтон наткнулась на яблоки во время перерыва прошлой осенью.
Позже стало известно, что она нашла яблоки сорта "Уолбридж", который исчез с рынка 100 лет назад и считался утраченным навсегда, пишет издание People.
Тайеттин Бродзински, которая в настоящее время получает степень магистра в Университете штата Вашингтон в Пулмане, штат Вашингтон, прошлой осенью, будучи студенткой последнего курса, посещала курс генетики садоводства. Её заданием было взять образец листьев с большого фруктового дерева, вид которого ей был неизвестен, а затем поместить образец в пробирку, чтобы его можно было исследовать и идентифицировать.
23 августа 2025 года, уже имея задание, 23-летняя Бродзински отправилась в Лоусон-Гарденс, в свой любимый общественный сад, чтобы отдохнуть от учебы.
Когда она подошла к входу, то увидела дерево, которое почему-то раньше никогда не замечала.
"В то время яблоки на нём были просто бледно-зелёными. Я подумала: „О, это как Гренни Смит“, — рассказывает девушка.
Она принесла в свой класс образец листьев, но в ходе тестирования не было обнаружено совпадения ДНК с известными сортами или культурными разновидностями.
Однако профессор Бродзинского, доктор Кэмерон Пис, обнаружил, что образец совпадает с ДНК-профилем набора загадочных сортов яблок.
Профессор рассказывает, что примерно через неделю посреди ночи его осенила мысль: это должно было быть яблоко сорта "Уолбридж", которое в течение последних 100 лет не было широко доступно.
Хотя он и не был экспертом по яблокам этого сорта, профессор слышал о них от Дэйва Бенскотта из проекта "Потерянное яблоко" — организации, которая занимается поиском забытых сортов яблок.
Затем профессор собрал яблоки, а его команда отправила их экспертам в штатах Мэн и Огайо для дальнейшего исследования.
6 февраля этого года в Zoom организация Peace и члены Рабочей группы по историческим фруктовым деревьям Северной Америки — общенациональной группы экспертов по сортам яблок-реликвий, подтвердили, что найденное студенткой яблоко действительно было сортом "Уолбридж".
Сорт появился в Иллинойсе в 1818 году и стал популярным на Среднем Западе, а позже и на Западе. Затем, начиная с 1920-х годов, сорт Уолбридж вышел из употребления.
По словам профессора Писа, в рамках проекта "Потерянное яблоко" в настоящее время выращивается сорт "Уолбридж", что обеспечит его сохранение.
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