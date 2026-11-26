Студентка Тайеттін Бродзінскі з університету штату Вашингтон натрапила на яблука під час перерви минулої осені.

Пізніше стало відомо, що вона знайшла яблука сорту "Уолбрідж", який зник з ринку 100 років тому і вважався втраченим назавжди, пише видання People.

Тайеттін Бродзінскі, яка зараз здобуває ступінь магістра в університеті штату Вашингтон у Пулмані, штат Вашингтон, минулої осені, коли була студенткою останнього курсу, відвідувала курс генетики садівництва. Її завданням було взяти зразок листя з великого фруктового дерева, вид якого їй був невідомий, а потім помістити зразок у пробірку, щоб його можна було дослідити та ідентифікувати.

23 серпня 2025 року, вже маючи завдання, 23-річна Бродзінскі пішла у Лоусон-Гарденс до свого улюбленого громадського саду, на перерву у навчанні.

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Коли вона підійшла до входу, то побачила дерево, яке якимось чином ніколи раніше не помічала.

"На той час яблука на ньому були просто блідо-зеленими. Я подумала: "О, це як Гренні Сміт", — розповідає дівчина.

Тайеттін Бродзінскі Фото: З відкритих джерел

Вона принесла до свого класу зразок листя, але тестування не виявило збігу ДНК з відомими сортами чи культурними різновидами.

Натомість професор Бродзінського, доктор Кемерон Піс, виявив, що зразок збігається з ДНК-профілем набору загадкових сортів яблук.

Професор каже, що приблизно через тиждень посеред ночі його осяяло: воно мало бути від яблука сорту "Уолбрідж", яке не було широко доступним протягом останніх 100 років.

Хоча він не був експертом з яблук цього сорту, професор чув про них від Дейва Бенскотта з проекту "Загублене яблуко" – організації, яка шукає забуті сорти яблук.

Потім професор зібрав яблука, а його команда відправила їх експертам у штатах Мен та Огайо для подальшого дослідження.

6 лютого цього року через Zoom організація Peace та члени Робочої групи з історичних фруктових дерев Північної Америки — загальнонаціональної групи експертів з сортів яблук-реліквій, підвердили, що знайдене студенткою яблуку справді було справді сортом "Уолбрідж".

Сорт виник в Іллінойсі в 1818 році та став популярним на Середньому Заході, а пізніше і на Заході. Потім, починаючи з 1920-х років, сорт Уолбрідж вийшов з обігу.

За словами професора Піса, проєкт "Загублене яблуко" зараз вирощує сорт "Уолбрідж", що забезпечить його збереження.

Нагадаємо, що роками літня жінка з Румунії використовувала камінь, який вона колись знайшла в струмку, як дверну запірку, не усвідомлюючи його цінності.

Також у штаті Айова дівчина на ім'я Осінь Б'юскінг купила на "секонді" сумку за 35 доларів, а середині знайшла всередині чотири червоні конверти з грошима. У кожному з них було по 100 доларів.