У популярного курортного острова произошло судоходное происшествие. Танкер "Med Emre" под флагом Мальты сел на мель примерно в 46 километрах от Ибицы в ночь на 26 ноября.

Сначала власти сообщили, что судно полностью затонуло в этом районе, где глубина достигает около 1000 метров. Но затем стало известно, что танкер перевернулся, пишет издание Bild.

По данным властей Балеарских островов, один член экипажа погиб, а шестеро других получили незначительные травмы. Судно, введенное в эксплуатацию в 2019 году, перевозило более 8 миллионов литров дизельного топлива из Альхесираса в Барселону, когда, вероятно, начало набирать воду. Танкер подал сигнал бедствия в 21:30.

Крупная авария возле известного курорта

Через несколько минут экипаж сообщил о крупной утечке. Судно накренилось на 90 градусов из-за попадания воды. Разведывательный самолёт заметил, что танкер перевернулся вверх дном около 9:30 утра примерно в 35 километрах от побережья.

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На момент аварии в этом районе действовало желтое штормовое предупреждение — самый низкий из трех действующих уровней предупреждения. Согласно метеорологическому отчету, морская погода не представляла опасности для судна такого размера. Почему вода все же попала внутрь судна, что привело к крену танкера и его опрокидыванию, пока неясно.

У побережья Ибицы перевернулся танкер

Экипаж из 17 человек был эвакуирован с судна с помощью спасательных шлюпок и трёх вертолётов. Семь человек были доставлены в больницу на Ибице, пятеро — в Валенсию. Один член экипажа погиб. Несколько членов экипажа до сих пор находятся в больнице, в основном из-за переохлаждения.

Кроме того, растет беспокойство в связи с разливом нефти у берегов популярного курортного острова. По данным властей Балеарских островов, 120-метровое и 17-метровое судно "Med Emre" перевозило 7000 тонн дизельного топлива, а это примерно 8,2 миллиона литров.

После кораблекрушения Испания привела в действие свой национальный план действий в чрезвычайных ситуациях по борьбе с загрязнением моря 2-го уровня. Это означает, что инцидент считается очень серьезным и ожидается потенциальная экологическая катастрофа.

После того как танкер, вопреки первоначальным предположениям, не затонул, ситуация резко изменилась. Это позволяет аварийно-спасательным службам принять меры на поверхности и взять под контроль любую потенциальную утечку топлива. Пока нет никаких признаков утечки топлива, лишь небольшие радужные нефтяные пленки на поверхности воды, происхождение которых непонятно. Но судно все еще может затонуть.

По состоянию на ранний вечер среды "Med Emre" по-прежнему беспомощно дрейфовал к побережью Ибицы. По последним данным, судно сейчас находится всего в 28 километрах от острова.

На месте находится специализированное судно для ликвидации разливов нефти "Clara Campoamor", а буксир "María Zambrano" приведен в боевую готовность.

Напомним, что в чилийском городе Арика на берег вынесло "короля сельди" (рыбу-ремень, ремнетелу) длиной около пяти метров.

Кроме того, более 400 золотых слитков направлялись в США в качестве оплаты за военную помощь от СССР, когда немецкие корабли потопили британское судно "Edinburgh". Теперь судно нашли после многих лет поисков.