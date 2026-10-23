"Рыба Судного дня": в Чили обнаружили тревожную находку, люди опасаются грядущих катастроф

В чилийском городе Арика на берег выбросило сельдяного короля (рыбу-ремень, ремнетела) длиной около пяти метров.

Событие вновь пробудило древние легенды, связывающие появление этой глубоководной "рыбы Судного дня" с приближающимися землетрясениями и цунами, сообщает LatestLY.

Тысячи пользователей социальных сетей задаются вопросом, не грозит ли миру крупное сейсмическое событие.

Прибрежный город Арика расположен рядом с активной зоной субдукции — местом столкновения тектонических плит Наска и Южно-Американской плиты. В этом районе часто наблюдается сейсмическая активность, что лишь подогрело дискуссии среди местных жителей.

Несмотря на то что находка вызвала тревогу среди интернет-пользователей, морские биологи отвергли какую-либо связь с тектонической активностью, пояснив, что, скорее всего, рыбу принесло к берегу сильными океаническими течениями.

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Этот вид, известный в биологии как Regalecus glesne, во многих культурах называют "рыбой судного дня".

Сельдяной король обитает в мезопелагической зоне океана — на глубине около 1000 метров, где питаются преимущественно планктоном. Поскольку они — слабые пловцы, передвигающиеся за счет волнообразных движений плавников, сильные подводные течения могут легко сбить их с пути.

В японской мифологии эта рыба известна как "Рюгу-но цукаи" — "посланник из дворца морского бога". Считается, что она поднимается из морских глубин, чтобы предупредить людей о надвигающихся землетрясениях или цунами.

Особую популярность это поверье приобрело в 2011 году, когда незадолго до разрушительного землетрясения и цунами в регионе Тохоку (Япония) у японского побережья было обнаружено около десятка таких рыб.

Ранее подобный случай произошел в Австралии: на берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля, а фотографии находки стали вирусными в сети.

Напомним, Индонезию поразило землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Также сообщалось, что на Филиппинах произошло мощное землетрясение.