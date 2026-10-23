"Риба Судного дня": у Чилі виявили тривожну знахідку, люди побоюються майбутніх катастроф

У чилійському місті Аріка на берег викинуло "оселедцевого короля" (рибу-ремінь, ремнетелу) завдовжки близько п’яти метрів.

Подія знову пробудила давні легенди, які пов’язують появу цієї глибоководної "риби Судного дня" із наближенням землетрусів та цунамі, повідомляє LatestLY.

Тисячі користувачів соціальних мереж задаються питанням, чи не загрожує світові велика сейсмічна подія.

Прибережне місто Аріка розташоване поруч із зоною активної субдукції — місцем зіткнення тектонічних плит Наска та Південноамериканської плити. У цьому районі часто спостерігається сейсмічна активність, що лише підігріло дискусії серед місцевих мешканців.

Незважаючи на те, що ця знахідка викликала занепокоєння серед інтернет-користувачів, морські біологи відкинули будь-який зв’язок із тектонічною активністю, пояснивши, що, найімовірніше, рибу принесло до берега сильними океанічними течіями.

Видео дня

Цей вид, відомий у біології як Regalecus glesne, у багатьох культурах називають "рибою Судного дня".

Оселедцевий король мешкає в мезопелагічній зоні океану — на глибині близько 1000 метрів, де харчується переважно планктоном. Оскільки вони — слабкі плавці, що пересуваються за рахунок хвилеподібних рухів плавників, сильні підводні течії можуть легко збити їх зі шляху.

У японській міфології ця риба відома як "Рюгу-но цукаї" — "посланець із палацу морського бога". Вважається, що вона піднімається з морських глибин, щоб попередити людей про наближення землетрусів або цунамі.

Особливу популярність це повір’я набуло у 2011 році, коли незадовго до руйнівного землетрусу та цунамі в регіоні Тохоку (Японія) біля японського узбережжя було виявлено близько десятка таких риб.

Раніше подібний випадок стався в Австралії: на берег Тасманії викинуло гігантського оселедцевого короля, а фотографії цієї знахідки стали вірусними в мережі.

Нагадаємо, що в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,7 бала.

Також повідомлялося, що на Філіппінах стався потужний землетрус.