Біля популярного острова для відпочинку сталася кораблельна аварія. Танкер "Med Emre" під прапором Мальти сів на мілину приблизно за 46 кілометрів від Ібіци в ніч на 26 листопада.

Спочатку влада повідомила, що судно повністю затонуло в цьому районі, де глибина сягає близько 1000 метрів. Але потім стало відомо, що танкер перекинувся, пише видання Bild.

За даними влади Балеарських островів, один член екіпажу загинув, а шестеро інших отримали незначні травми. Судно, яке ввели в експлуатацію у 2019 році, перевозило понад 8 мільйонів літрів дизельного палива з Альхесіраса до Барселони, коли, ймовірно, почало набирати воду. Танкер подав сигнал лиха о 21:30.

Велика аварія біля відомого курорту

Через кілька хвилин екіпаж повідомив про великий витік. Судно нахилилося на 90 градусів через потрапляння води. Розвідувальний літак помітив, що танкер перевернувся догори дном близько 9:30 ранку за приблизно 35 кілометрів від узбережжя.

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На момент аварії в цьому районі діяло жовте штормове попередження, найнижчий з трьох активних рівнів попередження. Згідно з метеорологічним звітом, морська погода не становила небезпеки для судна такого розміру. Чому вода все ж таки потрапила всередину судна, що призвело до крену танкера та його перекидання, наразі незрозуміло.

Біля узбережжя Ібіци перекинувся танкер

Екіпаж із 17 членів був врятований з корабля за допомогою рятувальних човнів та трьох гелікоптерів. Семеро людей були доставлені до лікарні на Ібіці, п'ятьох відправили до Валенсії. Один член екіпажу загинув. Кілька членів екіпажу досі госпіталізовані, переважно через переохолодження.

Також зростає занепокоєння щодо розливу нафти біля популярного острова для відпочинку. За даними влади Балеарських островів, 120-метрове та 17-метрове судно "Med Emre" перевозило 7000 тонн дизельного палива, а це приблизно 8,2 мільйона літрів.

Після корабельної аварії Іспанія активувала свій національний план дій у надзвичайних ситуаціях проти забруднення моря 2-го рівня. Це означає, що інцидент вважається дуже серйозним, і очікується потенційна екологічна катастрофа.

Після того, як танкер, всупереч початковим припущенням, не затонув, ситуація різко змінилася. Це дозволяє аварійно-рятувальним службам вжити заходів на поверхні та взяти під контроль будь-який потенційний витік палива. Поки що немає жодних ознак витоку палива, лише невеликі, райдужні нафтові плівки на поверхні води, походження яких незрозуміле. Але судно все ще може затонути.

Станом на ранній вечір середи "Med Emre" все ще безпорадно дрейфував до узбережжя Ібіци. За останньою інформацією, судно зараз знаходиться лише за 28 кілометрів від острова.

На місці перебуває спеціалізоване судно для боротьби з розливами нафти "Clara Campoamor", а буксир "María Zambrano" мобілізовано.

Нагадаємо, що у чилійському місті Аріка на берег викинуло "оселедцевого короля" (рибу-ремінь, ремнетелу) завдовжки близько п’яти метрів.

Також понад 400 золотих злитків прямували до США як плата за військову допомогу від СРСР, коли німецькі кораблі потопили британське судно Edinburgh. Тепер судно знайшли після років пошуків.