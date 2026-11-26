Городские власти Венеции значительно повышают туристический сбор за ночлег в лучших отелях.

Отдых в этом итальянском городе заметно подорожает: ведь, согласно новому решению городских властей, сбор за проживание в отелях высшей категории будет увеличен, чтобы компенсировать местным жителям последствия массового туризма, пишет издание Bild.

Новый закон позволяет городам, в которых количество ночевок как минимум в двадцать раз превышает количество жителей, взимать до десяти евро за ночь. Венеция соответствует этому критерию.

Новые изменения должны вступить в силу 1 апреля 2027 года после принятия решения городским советом.

"Венеция — один из итальянских городов с наибольшим наплывом туристов, и, в отличие от других крупных туристических направлений, ранее максимальный туристический налог составлял пять евро", — пояснил член совета по финансам Микеле Зуин.

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Бюджетные отели также подорожают

Платить больше придется не только богатым туристам. Для однозвездочных отелей в историческом центре налог увеличивается с одного до четырех евро за ночь. Кроме того, город планирует ввести дополнительный сбор для авиапассажиров в своём бюджете на 2027–2029 годы. Также расширяется спорная плата за вход для однодневных посетителей.

Венеция стала первым городом, который специально взимал такой сбор с однодневных посетителей. Раньше туристам приходилось платить пять или десять евро в определённые дни, если они хотели посетить город. С 2027 года эта плата может значительно вырасти: рассматривается возможность введения сбора до 30 евро для особо загруженных дней.

Доход предназначен для местных жителей

В какой-то момент даже обсуждалась цена в 50 евро. При этом количество дней, в течение которых посетители должны платить за вход, увеличивается с 60 до 72 в период с конца марта до середины августа.

Венеция надеется, что эти меры помогут ей лучше справиться с последствиями массового туризма. Дополнительные доходы будут реинвестированы непосредственно в город. По словам администрации, средства будут направлены на коммунальные услуги, сохранение исторических зданий и улучшение качества жизни жителей.

Напомним, что на северо-востоке Италии, в Доломитовых Альпах, после таяния ледников обнаружили тайник с неразорвавшимися боеприпасами времён Первой мировой войны.

Кроме того, туристы пытались уйти от гиппопотама на скоростном катере, и это им удалось только тогда, когда они увеличили скорость.