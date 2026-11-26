Міська влада Венеції значно підвищує туристичний збір за ночівлі у найкращих готелях.

Відпочинок у цьому італійському місті помітно подорожчає: Адже згідно з новим рішенням міста, збір за проживання у готелях найвищої категорії зросте, щоб компенсувати місцевим тягар масового туризму, пише видання Bild.

Новий закон дозволяє містам, де кількість ночівель щонайменше в двадцять разів перевищує кількість мешканців, стягувати до десяти євро за ніч. Венеція відповідає цьому критерію.

Нові зміни мають набути чинності 1 квітня 2027 року після рішення міської ради.

"Венеція є одним із італійських міст з найбільшим туристичним напливом і, на відміну від інших великих туристичних напрямків, раніше максимальний туристичний податок становив п'ять євро", — пояснив член ради з питань фінансів Мікеле Зуїн.

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Бюджетні готелі також подорожчають

Платити більше доведеться не лише багатим туристам. Для однозіркових готелів в історичному центрі податок зростає з одного до чотирьох євро за ніч. Крім того, місто планує запровадити додатковий збір для авіамандрівників у своєму бюджеті на 2027–2029 роки. Також розширюється суперечлива плата за вхід для одноденних відвідувачів .

Венеція була першим містом, яке спеціально стягувало такий збір з одноденних візитів. Раніше туристи мали платити п'ять або десять євро у певні дні, якщо хотіли відвідати місто. З 2027 року ця плата може значно зрости: розглядається можливість встановлення плати до 30 євро для особливо завантажених днів.

Дохід призначений для місцевих мешканців

У певний момент навіть обговорювалася ціна в 50 євро. Водночас кількість днів, протягом яких відвідувачі повинні платити за вхід, збільшується з 60 до 72 у період з кінця березня до середини серпня.

Венеція сподівається, що ці заходи допоможуть їй краще впоратися з наслідками масового туризму. Додаткові доходи будуть реінвестовані безпосередньо в місто. За словами адміністрації, гроші будуть використані на комунальні послуги, збереження історичних будівель та покращення якості життя мешканців.

Нагадаємо, що на північному сході Італії у Доломітових Альпах після танення льодовиків знайшли схованку з нерозірваними боєприпасами часів Першої світової війни.

Також туристи намагалися втекти від гіпопотама на швидкісному катері, і це їм вдалося лише тоді, коли вони збільшили швидкість.