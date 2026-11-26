Мужчину и собаку, которую он выгуливал, буквально смыло в Тихий океан огромной волной после того, как он проигнорировал предупреждение полиции держаться подальше от берега.

Им чудом удалось выжить, пишет издание The Sun.

В сети появилось видео, на котором видно, как волны буквально уносят мужчину с собакой в прибой в период, когда "королевские приливы" обрушиваются на побережье Орегона.

Мужчину смыло в океан

На видео видно, как собака мужчины гуляет по песку, когда внезапно набегает огромная волна, которая захлестывает животное, а затем сбивает его хозяина с ног и также увлекает его в океан.

Собачка исчезает из поля зрения. Мужчина и его собака, к счастью, выжили.

Стало известно, что мужчина приехал на пляж незадолго до 9 утра, чтобы поближе рассмотреть необычайно высокие приливы.

Офицеры заметили его и выписали штраф, предупредив об опасности, связанной с нахождением вблизи воды. Но около 10:30 утра полиция и пожарные получили вызов о том, что мужчину смыло в океан.

Видео дня

Бригады скорой помощи установили, что это был тот самый мужчина, о котором полицейские предупреждали ранее тем же утром.

Полиция опубликовала это тревожное видео и предупреждение для отдыхающих на пляже, подчеркнув, что и мужчина, и его питомец могли легко утонуть.

Напомним, что изменение климата приводит к потеплению океанов Земли и заставляет обитающих в них существ менять свои привычки. Эксперты предупреждают, что побочным эффектом этого может стать появление больших белых акул на британских пляжах.

Кроме того, жительница Калифорнии Эрин Кинг была потрясена, когда большая белая акула выпрыгнула прямо из океана прямо у неё на глазах.