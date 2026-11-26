Чоловіка та собаку, якого він вигулював, буквально змило в Тихий океан величезною хвилею після того, як він проігнорував попередження поліції триматися подалі від берега.

Їм дивом вдалося вижити, пише видання The Sun.

У мережі з'явилося відео, де видно, як чоловіка з собакою хвилі буквально затягують в прибій у період, коли "королівські припливи" атакують узбережжя Орегону.

Чоловіка змило в океан

На відео видно, як собака чоловіка гуляє по піску, коли раптово налітає величезна хвиля, яка поглинає тварину, а потім збиває її власника з ніг і також затягує його в океан.

Песик зникає з поля зору. Чоловік і його собака, на щастя, вижили.

Стало відомо, що чоловік заїхав на пляж незадовго до 9-ї ранку, щоб ближче роздивитися надзвичайно високі припливи.

Офіцери помітили його та виписали штраф, попередивши про небезпеку, пов'язану з близьким перебуванням біля води. Але близько 10:30 ранку поліція та пожежники отримали виклик про те, що чоловіка змило в океан.

Відео дня

Бригади екстреної допомоги виявили, що це був той самий чоловік, про якого поліцейські попереджали раніше того ж ранку.

Поліція опублікувала це тривожне відео та попередження для відпочивальників пляжу, наголосивши, що і чоловік, і його улюбленець могли легко потонути.

Нагадаємо, що зміна клімату нагріває океани Землі та змушує істот, які там живуть, змінювати свої звички. Експерти попереджають, що побічним ефектом цього може бути вторгнення великих білих акул на британські пляжі.

Також жінка в Каліфорнії Ерін Кінг була шокована, коли велика біла акула вискочила прямо з океану перед її очима.