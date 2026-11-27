Мужчина из штата Массачусетс выиграл в лотерею один миллион долларов, а через два дня его задержала Миграционная и таможенная полиция США. Вероятно, это произошло после того, как после победы была опубликована его фотография.

Сейчас его готовят к депортации, сообщают CNN и CBS News.

Сообщается, что мужчина по имени Ариэль Веласкес-Моралес более 10 лет находился в США нелегально. Его задержали в Восточном Бостоне — именно в том районе, где он купил лотерейный билет за 10 долларов.

"Похоже, его удача закончилась", — сообщил помощник директора ICE по связям с общественностью Микаха Бока.

По данным ведомства, мужчина незаконно въехал в США в 2013 году через долину Рио-Гранде в штате Техас.

Пограничники вручили ему уведомление о необходимости явиться к иммиграционному судье, после чего пропустили его на территорию страны и предоставили список организаций, бесплатно оказывающих юридическую помощь. С тех пор мужчина незаконно находился в США.

Видео дня

"В 2014 году судья по иммиграционным делам Министерства юстиции постановил депортировать Веласкеса-Моралеса, но он незаконно остался в стране", — говорится в сообщении ICE.

Он будет находиться под стражей в ICE до момента депортации из США

Также неизвестно, привлекла ли публикация о его выигрыше в лотерею внимание миграционной и таможенной службы США (ICE). В ведомстве отказались отвечать на этот вопрос СМИ.

Ариэль Веласкес-Моралес сыграл в лотерею "$2,000,000 50X Cashword". По информации представителей лотереи, мужчина решил получить выигрыш наличными, что даст ему единовременную сумму в размере 650 000 долларов до уплаты налогов.

Но теперь неизвестно, что станет с его выигрышем после ареста и депортации.

Участникам лотереи в штате Массачусетс не обязательно быть гражданами штата, чтобы принять участие, но они должны быть не моложе 21 года и находиться на территории штата на момент покупки билета или участия в игре.

Напомним, что 44-летний мужчина из Германии в 2005 году выиграл частный остров в Канаде в лотерее, организованной кондитерской компанией Haribo. Но теперь он продает его за 220 000 евро.

Кроме того, в Канаде одна женщина решила потратить свой лотерейный выигрыш на семью, но это решение обернулось для неё трагическими последствиями, поскольку привело к убийству в её особняке.