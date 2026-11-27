В Археологической службе Индии отметили, что благодаря озеленению территория Тадж-Махала стала естественным местом размножения обезьян.

Стая из нескольких сотен обезьян заполонила газон возле всемирно известного мавзолея Тадж-Махал. Это произошло всего через два месяца после того, как Археологическая служба Индии (ASI) обратилась к местным властям с просьбой вмешаться в связи с ростом числа случаев укусов обезьян туристов возле достопримечательности, пишет The Times of India.

Видеозапись, на которой огромная стая обезьян бежит по газону, стремительно распространяется в сети. Все это происходит в разгар туристического сезона, который ежедневно привлекает более 50 000 посетителей в Агру — город, в котором находится достопримечательность Тадж-Махал.

Видео дня

Хотя ASI утверждала, что видеозаписи, вероятно, уже несколько месяцев, турист и автор видео рассказал газете "The Times of India", что снял его во вторник.

Он посещал достопримечательность с семьей.

"Мы остановились возле главного мавзолея, чтобы немного отдохнуть, ведь моя пожилая мать не может долго ходить. Пока мы сидели там, огромная стая обезьян, насчитывающая более 100 особей, внезапно выбежала на одну из полянок с левой стороны. Я был со своей семьёй, и мне показалось, что их откуда-то выпустили к Тадж-Махалу", — сказал он.

Каландар Бинд, старший помощник по охране природы ASI, ответственный за Тадж-Махал, рассказал изданию: "Видео выглядит так, будто ему уже несколько месяцев. Да, благодаря озеленению эта территория стала естественным местом размножения обезьян. Но мы приняли усиленные меры, такие как установка проволоки в необходимых местах, чтобы сдерживать обезьян. Мы также время от времени пишем письма администрации".

Представитель ASI сообщил, что, несмотря на то, что ведомство отвечает за безопасность посетителей и благоустройство достопримечательности, ответственность за отлов обезьян лежит на муниципалитете Агры. Там добавили, что 28 сентября главный археолог доктор Смита Кумар сообщила об увеличении числа случаев укусов обезьян и обратилась с просьбой о вмешательстве в городской совет.

Обезьяны не впервые заполоняют Тадж-Махал

С конца июля по меньшей мере семь туристов пострадали от укусов, а двое из них, в том числе 83-летний посетитель из Бразилии, были доставлены в больницу в сентябре, пишет The Independent. Сообщается, что в 2018 году в Агре бродило около 10 000 обезьян, когда власти пытались помешать им преследовать посетителей Тадж-Махала.

Муниципальная корпорация Агры отвечает за отлов обезьян в городе, тогда как Археологическая служба Индии (ASI), правительственный орган, отвечающий за охрану памятника, отвечает за безопасность посетителей внутри него, а дублирование обязанностей и плохая координация между учреждениями затрудняют усилия по контролю над ситуацией.

Ранее ASI заявляла, что большинство укусов происходит, когда туристы подходят слишком близко к обезьянам, чтобы сфотографировать их. Многие приматы Индии лишились своей естественной среды обитания.

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