В Археологічній службі Індії зазначили, що завдяки озелененню територія Тадж-Махалу стала природним місцем розмноження мавп.

Зграя з кількох сотень мавп заполонила газон біля всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал. Це сталось лиш через два місяці після того, як Археологічна служба Індії (ASI) звернулася до місцевої влади з проханням втрутитися у зв'язку зі зростанням кількості випадків укусів мавпами туристів біля пам'ятки, пише The Times of India.

Відеозапис, на якому величезна зграя мавп біжить по газону, стрімко поширюється в мережі. Це все відбувається під час піку туристичного сезону, який щодня приваблює понад 50 000 відвідувачів до Агри — міста, у якому розташована пам'ятка Тадж-Махал.

Хоча ASI стверджувала, що відеозапису, ймовірно, кілька місяців, турист та автор відео розповів The Times of India, що він зробив його у вівторок.

Відео дня

Він відвідував пам'ятку з родиною.

"Ми зупинилися біля головного мавзолею, щоб трохи відпочити, адже моя літня мати не може довго ходити. Поки ми сиділи там, величезна група мавп, що налічувала понад 100 особин, раптово забігла на одну з галявинок з лівого боку. Я був зі своєю родиною, і мені здалося, що їх звідкись випустили до Тадж-Махалу", – сказав він.

Каландар Бінд, старший помічник з охорони природи ASI, відповідальний за Тадж-Махал, розповів виданню: "Відео виглядає так, ніби йому кілька місяців. Так, завдяки озелененню ця територія стала природним місцем розмноження мавп. Але ми вжили посилених заходів, таких як встановлення дротів у необхідних місцях, щоб стримувати мавп. Ми також час від часу пишемо листи адміністрації".

Представник ASI повідомив, що попри те, що відомство відповідає за безпеку відвідувачів та облаштування пам'ятки, відповідальність за відлов мавп лежить на муніципалітеті Агри. Там додали, що 28 вересня головний археолог доктор Сміта Кумар повідомила про збільшення випадків укусів мавп і звернулася із проханням втрутитися до міської ради.

Мавпи не вперше заполоняють Тадж-Махал

З кінця липня щонайменше семеро туристів постраждали від укусів, а двох з них, включаючи 83-річного відвідувача з Бразилії, доставили до лікарні у вересн, пише The Independent. Повідомляється, що у 2018 році в Агрі бродило близько 10 000 мавп, коли влада намагалася зупинити їх у переслідуванні відвідувачів Тадж-Махалу.

Муніципальна корпорація Агри відповідає за відлов мавп у місті, тоді як Археологічна служба Індії (ASI), урядовий орган, який доглядає за пам'яткою, відповідає за безпеку відвідувачів усередині неї, а дублювання обов'язків та погана координація між установами ускладнюють зусилля щодо контролю ситуації.

Раніше ASI заявляла, що більшість укусів трапляється, коли туристи підходять занадто близько до мавп, щоб сфотографувати їх. Багато приматів Індії втратили своє природне середовище для існування.

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