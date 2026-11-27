Эксперты компании, специализирующейся на вопросах наследования, провели тщательное исследование по всему миру, чтобы выяснить, кто может получить состояние умершего миллионера.

60-летняя Паулина Джонстон рассказала о телефонном звонке, который изменил её жизнь, когда с ней связалась команда экспертов и сообщила, что она является одной из 27 членов семьи, разбросанных по всему миру и унаследовавших долю в 1 миллион долларов, пишет Daily Star.

Паулина Джонстон прожила в Великобритании почти три десятилетия, но её семья родом с финского острова, захваченного Россией, и среди членов этой большой семьи был человек, который впоследствии стал чрезвычайно богатым в США.

89-летний Чарльз Вентура скончался в Нью-Йорке и оставил после себя наследство в миллион долларов, но у него не было ближайших родственников. Ведь Чарльз никогда не был женат и не имел детей.

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Тогда компания Finders International — крупнейшая в Великобритании в сфере наследства, о которой сняли передачу на BBC "Охотники за наследниками", — получила задание найти его законных наследников.

Задача была не из простых, ведь у Чарльза не было собственных детей, и он был единственным ребенком в семье. Он жил один, редко общаясь с внешним миром.

Но представители компании FI раскрыли историю его семьи, охватывающую разные континенты. Ведь огромная финская семья была разбросана по всему миру, в частности, в Великобритании, Франции, Финляндии, США и за их пределами. Многие из этих людей даже не знали о существовании друг друга.

Одной из первых родственниц, с которыми связалась компания FI, была Паулина Джонстон, некогда двоюродная сестра Чарльза. Отцы Чарльза и Паулины были двоюродными братом и сестрой.

"Это было потрясающе. Я получила письмо от Finders International и не совсем знала, что и думать. Я видела их в программе "Heir Hunters" на BBC TV, поэтому знала, что они занимаются невостребованным наследством. Я позвонила им, и мой первый вопрос был простым: скажите мне, кто умер? Когда исследователь назвал имя Чарльз Вентура, я узнала его, хотя никогда с ним не встречалась. Я знала о его матери, Альме, от своей тёти, которая жила в США. Чарльз и мой отец были двоюродными братом и сестрой. Теперь я открыла для себя огромную семью, разбросанную по всему миру. Я организовала встречу всех "найденных" родственников в Хельсинки. Сходство между нами поражает, а истории и фотографии, которыми мы поделились в тот день, оживили историю нашей семьи", — рассказала она.

Найдены родственники Чарльза Вентура Фото: Скрін

Сообщается, что некоторым членам семьи сейчас за 90 лет, и они рассказали много интересного другим родственникам.

Соседи в Нью-Йорке описывали Чарльза как человека, ведущего уединённый образ жизни. Его отец умер в 1986 году, а когда через два года умерла его мать Альма, Чарльзу было 56 лет. После этого он жил один и редко общался с внешним миром.

Он работал в электроэнергетической компании Consolidated Edison в Нью-Йорке и, несмотря на своё богатство, вел одинокую жизнь. Соседи описывали его как отшельника с небольшим количеством друзей. Они признались, что заботились о нём и следили за тем, чтобы у него была еда.

Чарльз родился в Бруклине в 1932 году и был единственным ребенком итальянского американца Чарльза-старшего и женщины по имени Альма из Финляндии. Его мать, самая младшая из 11 детей, родилась в 1900 году на финском острове Сейскари. Затем остров был передан Советскому Союзу во время Второй мировой войны. После этого всё финское население, включая семью Чарльза, было эвакуировано в другие районы Финляндии. Со временем контакты между членами семьи прервались.

Однако после смерти Чарльз объединил свою большую семью. Со стороны матери, которая была финкой, было найдено 27 наследников, и каждый из них теперь получит долю его имущества.

Напомним, что мужчина унаследовал рисунок знаменитого художника стоимостью 2 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина унаследовал 1 млн евро после смерти брата и, к удивлению всех, решил отдать их церкви. Он перечислил всю сумму на спасение храма в Ла-Шапель-сюр-Аверон (Франция).