Бабушка удивила: мужчина унаследовал рисунок знаменитого художника, стоимостью в $2 млн

Многие дети и внуки наследуют вещи своих близких, некоторые ценные, другие не очень, но мало кто получает картину Микеланджело. Но именно это и случилось с жителем Калифорнии (США), которому бабушка передала по наследству эскиз в рамке.

На небольшом наброске заостренной ступни, упирающейся пальцами в пол, было написано: "Микеланджело Сен-Сафорин". Об этом пишет New York Times.

Надпись побудила нового владельца отправить фотографию произведения на онлайн-портал Christie's, где любой желающий может представить произведения искусства на аукцион, чтобы проверить их ценность.

"Я сразу подумала, что этот рисунок выглядит очень хорошо. Я была в восторге. Похоже, рисунок XVI века. Клиент указал в графе имя художника "Микеланджело", но мне часто пишут "Микеланджело" и "Леонардо", — рассказала Джиада Дамен, специалист по рисункам старых мастеров аукционного дома Christie's.

После шестимесячного анализа Дэймен пришла к выводу, что бумага, вероятно, датируется XVI веком. Инфракрасная рефлектография выявила дополнительные рисунки черным мелом на обратной стороне бумаги. Она также сравнила набросок с другим рисунком Микеланджело, хранящимся в музее Метрополитен. Красный мел на этом рисунке совпал с недавно обнаруженной работой.

Рисунок изображает вытянутую ногу Ливийской сивиллы, одной из фигур на потолке Сикстинской капеллы Фото: Christieʼs

Рисунок изображает вытянутую ногу Ливийской сивиллы, одной из фигур на потолке Сикстинской капеллы. По данным аукционного дома Christie's , итальянский мастер эпохи Возрождения нарисовал изображение около 1511 или 1512 года, готовясь к написанию одной из знаменитых фресок. Теперь этот рисунок высотой 12,5 см отправляется на аукцион, где, как ожидается, его купят за 2 миллиона долларов.

По данным аукционного дома Christie's, владелец утверждал, что рисунок находился в его семье с конца XVIII века, когда его приобрели его европейские предки. Изначально иллюстрация входила в коллекцию итальянского искусства. В XVIII веке она попала в коллекцию швейцарского дипломата Армана Франсуа Луи де Местраля де Сен-Сафорена, предка нынешнего владельца.

