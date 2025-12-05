Бабуся здивувала: чоловік успадкував малюнок знаменитого художника, вартістю $2 млн

Багато дітей та онуків успадковують речі своїх близьких, деякі цінні, інші не дуже, але мало хто отримує картину Мікеланджело. Але саме це і сталося з жителем Каліфорнії (США), якому бабуся передала у спадок ескіз у рамці.

На невеликому начерку загостреної ступні, що впирається пальцями в підлогу, було написано: "Мікеланджело Сен-Сафорін". Про це пише New York Times.

Напис спонукав нового власника надіслати фотографію твору на онлайн-портал Christie's, де будь-хто охочий може подати витвори мистецтва на аукціон, щоб перевірити їхню цінність.

"Я одразу подумала, що цей малюнок має дуже гарний вигляд. Я була в захваті. Схоже, малюнок XVI століття. Клієнт вказав у графі ім'я художника "Мікеланджело", але мені часто пишуть "Мікеланджело" і "Леонардо", — розповіла Джіада Дамен, фахівець із малюнків старих майстрів аукціонного дому Christie's.

Відео дня

Після шестимісячного аналізу Деймен дійшла висновку, що папір, імовірно, датується XVI століттям. Інфрачервона рефлектографія виявила додаткові малюнки чорною крейдою на зворотному боці паперу. Вона також порівняла начерк з іншим малюнком Мікеланджело, що зберігається в музеї Метрополітен. Червона крейда на цьому малюнку збіглася з нещодавно виявленою роботою.

Малюнок зображує витягнуту ногу Лівійської сивілли, однієї з фігур на стелі Сикстинської капели Фото: Christieʼs

Малюнок зображує витягнуту ногу Лівійської сивілли, однієї з фігур на стелі Сикстинської капели. За даними аукціонного дому Christie's, італійський майстер епохи Відродження намалював зображення близько 1511 або 1512 року, готуючись до написання однієї зі знаменитих фресок. Тепер цей малюнок заввишки 12,5 см відправляється на аукціон, де, як очікується, його куплять за 2 мільйони доларів.

За даними аукціонного дому Christie's, власник стверджував, що малюнок перебував у його родині з кінця XVIII століття, коли його придбали його європейські предки. Спочатку ілюстрація входила до колекції італійського мистецтва. У XVIII столітті вона потрапила в колекцію швейцарського дипломата Армана Франсуа Луї де Местраля де Сен-Сафорена, предка нинішнього власника.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік успадкував 1 млн євро після смерті брата і, здивувавши всіх, вирішив віддати їх церкві. Він передав всю суму на порятунок храму в Ла-Шапель-сюр-Аверон (Франція).

Також стало відомо, що чоловік півроку не знав, що він мільйонер. Мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний квиток, який виявився виграшним.