Експерти з компанії у сфері спадщини обшукали весь світ, щоб з'ясувати, хто може отримати статки померлого мільйонера.

60-річна Пауліна Джонстон розповіла про телефонний дзвінок, який змінив її життя, коли з нею зв'язалася команда експертів і повідомила, що вона є однією з 27 членів родини, які розкидані по всьому світу і успадкували частку в 1 мільйон доларів, пише Daily Star.

Пауліна Джонстон прожила у Великій Британії майже три десятиліття, але її родина походить з фінського острова, захопленого Росією, і серед цієї великої сім'ї був чоловік, який згодом став надзвичайно багатим у США.

89-річний Чарльз Вентура помер у Нью-Йорку та залишив після себе спадок в мільйон доларів, але він не мав жодних найближчих родичів. Адже Чарльз ніколи не був одружений і не мав дітей.

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Тоді компанія Finders International — найбільша у Великій Британії у сфері спадщини, про яку зняли шоу на BBC "Мисливці за спадкоємцями", отримала завдання знайти його законних спадкоємців.

Завдання було непростим, адже Чарльз не мав власних дітей і був єдиною дитиною в сім'ї. Він жив сам, рідко спілкуючись із зовнішнім світом.

Але представники компанії FI розкрили історію його родини, яка охоплює різні континенти. Адже величезна фінська родина була розкидана по всьому світу, зокрама, у Великій Британії, Франції, Фінляндії, США та за її межами. Багато хто з цих людей навіть не знав про існування одне одного.

Однією з перших родичок, з якими зв’язалася компанія FI, була Пауліна Джонстон, колись двоюрідна сестра Чарльза. Батько Чарльза та Пауліни були двоюрідними братом і сестрою.

"Це було надзвичайно. Я отримала листа від Finders International і не зовсім знала, що думати. Я бачила їх у програмі "Heir Hunters" на BBC TV, тому знала, що вони займаються невитребуваною спадщиною. Я зателефонувала їм, і моє перше запитання було простим: скажіть мені, хто помер? Коли дослідник сказав Чарльз Вентура, я впізнала це ім’я, хоча ніколи з ним не зустрічалася. Я знала про його матір, Альму, через свою тітку, яка жила в США. Чарльз і мій батько були двоюрідними братом і сестрою. Тепер я відкрила для себе величезну велику родину, розкидану по всьому світу. Я організувала зустріч усіх "знайдених" родичів у Гельсінкі. Схожість між нами вражає, а історії та фотографії, якими ми поділилися того дня, оживили історію нашої родини", — розповіла вона.

Знайдена рідня Чарльза Вентура Фото: Скрін

Повідомляється, що деяким членам родини зараз за 90 років, і вони розповіли багато цікавого іншим родичам.

Сусіди в Нью-Йорку описували Чарльза як самітника. Його батько помер у 1986 році, а коли через два роки померла його мати Альма, Чарльзу тоді було 56 років. Потім він жив сам і рідко спілкувався із зовнішнім світом.

Він працював в електроенергетичній компанії Consolidated Edison у Нью-Йорку і, незважаючи на своє багатство, жив самотнім життям. Сусіди описували його як самітника з невеликою кількістю друзів. Вони зізналися, що доглядали за ним і стежили за тим, щоб у нього була їжа.

Чарльз народився в Брукліні в 1932 році, і був єдиною дитиною італійського американця Чарльза-старшого та жінки на ім'я Альма з Фінляндії. Його мати, наймолодша з 11 дітей, народилася в 1900 році на фінському острові Сейскарі. Потім острів був переданий Радянському Союзу під час Другої світової війни. Після цього все фінське населення, включаючи родину Чарльза, було евакуйовано в інші місця Фінляндії. З часом контакти між родиною були втрачені.

Однак після смерті Чарльз об'єднав свою велику родину. З фінської сторони його матері було знайдено 27 спадкоємців, і кожен з них тепер отримає частку його майна.

Нагадаємо, що чоловік успадкував малюнок знаменитого художника, вартістю $2 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік успадкував 1 млн євро після смерті брата і, здивувавши всіх, вирішив віддати їх церкві. Він передав всю суму на порятунок храму в Ла-Шапель-сюр-Аверон (Франція).