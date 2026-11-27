В Германии женщину оштрафовали за то, что она сидела на скамейке в парке в слезах.

Немецкие власти обязали 31-летнюю студентку заплатить 24 евро после того, как её заметили в слезах во время телефонного разговора со своей тётей, пишет The Sun.

Сообщается, что девушка плакала из-за финансового и учебного стресса.

Местные полицейские обнаружили её в слезах, так как она сидела на скамейке, предназначенной для детей в возрасте до 14 лет. Поэтому её допросили.

На скамейке в парке, расположенной возле детской площадки в Глюкауфпарке в городе Гельзенкирхене, могут сидеть только родители или опекуны при условии, что с ними находится ребенок.

Однако любой взрослый без детей, сидящий на них, нарушает правила общественного порядка, закрепленные в разделе 12 Постановления о общественном порядке Гельзенкирхена.

Видео дня

Её слёзы обернулись штрафом в размере 24 евро.

В парке есть табличка, на которой указаны эти правила, в том числе возрастное ограничение. Но там прямо не сказано, что взрослым без детей запрещено там сидеть ни при каких обстоятельствах.

Со своей стороны студентка сказала, что не может понять этого строгого правила.

"Мне было бы достаточно просто сказать, что мне нельзя здесь сидеть", — говорит она.

Студентка утверждала, что предупреждения было бы достаточно, чтобы заставить её переехать. Женщина сказала, что оплатила штраф, опасаясь, что он может значительно увеличиться.

"Законы и гуманность не должны исключать друг друга", — сказала она.

Но город Гельзенкирхен начал защищать своих офицеров и их действия.

"Штраф в размере 24 евро является относительно мягкой и соразмерной мерой", — заявил представитель местных властей

Город также отверг обвинения в ненадлежащем общении.

В свою очередь, пользователи социальных сетей раскритиковали немецкие власти за отсутствие сочувствия.

"Представьте, что вы настолько оторваны от проблем обычных людей, что, видя, как у кого-то на публике происходит нервный срыв, думаете, что настоящая проблема заключается в нарушении муниципального постановления".

"Самое страшное даже не в штрафе. Страшно то, как легко исчезают здравый смысл и сочувствие, когда люди прячутся за правилами".

"Они нашли способ облагать налогами слёзы".

"Быть без денег становится дорого".

Напомним, что городские власти Венеции значительно повышают туристический сбор за ночлег в лучших отелях.

Кроме того, на одном из пляжей Сицилии произошел необычный инцидент. Отдыхавшие там туристы вдруг заметили, что в воде плавают пачки банкнот. Стало известно, что люди выловили из моря 670 000 евро.