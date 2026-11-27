У Німеччині жінку оштрафували за те, що вона сиділа на лавці в парку в сльозах.

Німецька влада змусила 31-річну студентку сплатити 24 євро після того, як її помітили у сльозах під час телефонної розмови зі своєю тіткою, пише The Sun.

Повідомляється, що дівчина плакала через фінансовий та академічний стрес.

Місцеві поліцейські знайшли її заплаканою, бо вона сиділа на лавці, призначеній для дітей віком до 14 років. Тож її допитали.

На лавці в парку, розташованій біля дитячого майданчика в Глюкауфпарку, що в місті Гельзенкірхен, можуть сидіти лише батьки або опікуни за умови, що з ними є дитина.

Але будь-який дорослий без дітей, який сидить на них, порушує правила громади, що зафіксовані у розділ 12 Постанови про громадський порядок Гельзенкірхена.

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Її сльози призвели до штрафу в розмірі 24 євро.

У парку є знак, на якому зазначено ці правила, зокрема вікове обмеження. Але там прямо не сказано, що дорослим без дітей заборонено там сидіти за жодних обставин.

Зі свого боку студентка сказала, що не може зрозуміти цього суворого правила.

"Мені було б достатньо просто сказати, що мені не дозволено тут сидіти", — каже вона.

Студентка стверджувала, що попередження було б достатньо, щоб змусити її переїхати. Жінка сказала, що сплатила штраф, боячись, що він може значно зрости.

"Закони та гуманність не повинні бути взаємовиключними", – сказала вона.

Але місто Гельзенкірхен почало захищати своїх офіцерів та їхні дії.

"Штраф у розмірі 24 євро є порівняно м’яким та пропорційним заходом", — заявив речник місцевої влади

Місто також відкинуло звинувачення у неналежному спілкуванні.

Натомість користувачі соціальних мереж розкритикували німецьку владу за невиявлення співчуття.

"Уявіть, що ви настільки відірвані від проблем звичайних людей, що бачите, як у когось трапляється нервовий зрив на публіці, і думаєте, що справжня проблема полягає в порушенні муніципального постанови".

"Найстрашніше навіть не в штрафі. Страшно те, як легко зникають здоровий глузд і співчуття, коли люди ховаються за правилами".

"Вони знайшли спосіб оподатковувати сльози".

"Бути без грошей стає дорого".

Нагадаємо, що міська влада Венеції значно підвищує туристичний збір за ночівлі у найкращих готелях.

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