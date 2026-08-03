Сотні тисяч євро викинуло на берег пляжу розкішного курорту: туристи виловлюють гроші пачками

На пляжі Сицилії трапився надзвичайний інцидент. Туристи, які там відпочивали, раптом поміили, що у воді попливли пачки банкнот. Стало відомо, що люди виловили з моря 670 000 євро.

Човен з Мальти через відмову двигуна зупинився біля узбережжя Санта-Кроче-Камеріна, що в Італії. Після цього берегова охорона відправила яхту на берег, забравши на борт чоловіка та восьмирічного хлопчика. Але потім на борту помітили двох чоловіків. Один з них викинув у воду холодильник. Пізніше туристи знайшли два пакети з супермаркету Lidl, набиті пачками готівки, пише Bild.

Видання розповідає, що невідомі чоловіки кинулися у море попливли до пляжу. Офіцерам вдалося заарештувати одного з них, але інший досі перебуває на волі.

На пляжі Сицилії туристи виловили з моря 670 тисяч євро Фото: Скріншот

Пачки з готівкою у морі: як гроші потрапили на берег Сицилії

Але пакети з готівкою викинуло на берег. Туристи знайшли їх та хотіли лишити собі. Але потім прибули берегова охорона та фінансова поліція і конфіскували гроші. Зрештою, за даними слідства, майже всі купюри були повернуті. Загалом мова йде про 670 000 євро.

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Також стало відомо, що в інциденті підозрюють троьох чоловіків, які є громадянами Мальти віком від 20 до 30 років. Двох з них було затримано та пред'явлено звинувачення в отриманні крадених товарів. Також фінансова поліція наклала штраф за незаконне ввезення готівки. Натомість усі затримані мовчать. Адже третій підозрюваний досі перебуває на волі та не ідентифікований.

Човен та готівку було конфісковано, а прокуратура розпочала розслідування.

Також повідомляється, що дитину, яка перебувала на борту яхти, передано під опіку соціальних служб. Він не розмовляє італійською та, очевидно, не є родичем двох ідентифікованих чоловіків. Зараз правоохоронці розшукують його батьків.

Натомість походження 670 000 євро залишається абсолютно незрозумілим. Слідчі розглядають кілька можливих варіантів: гроші за наркотики чи відмивання грошей.

Нагадаємо, що в Італії з молотка продають приватний острів Санта-Марія біля узбережжя Сицилії за 15 мільйонів євро. Його площа становить близько 11,5 гектара. На ній розмістилася розкішна нерухомість та історичні пам'ятки, але об'єкт має ряд інших мінусів.

Також у місті Палермо на Сицилії італійська поліція провела масштабну операцію проти босів мафії, які намагалися відновити злочинну організацію Cosa nostra. Карабінери заарештували 181 особу.