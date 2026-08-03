Сотни тысяч евро выбросило на берег пляжа: туристы вылавливают деньги пачками

На пляже Сицилии произошел чрезвычайный инцидент. Отдыхавшие там туристы вдруг заметили, что в воде поплыли пачки банкнот. Стало известно, что люди выловили из моря 670 тысяч евро.

Лодка из Мальты из-за отказа двигателя остановилась у побережья Санта-Кроче-Камерина в Италии. После этого береговая охрана отправила яхту на берег, забрав на борт мужчину и восьмилетнего мальчика. Но потом на борту заметили двоих мужчин. Один из них выбросил в воду холодильник. Позже туристы нашли два пакета из супермаркета Lidl, набитые пачками наличных денег, пишет Bild.

Издание рассказывает, что неизвестные мужчины устремились в море поплыли к пляжу. Офицерам удалось арестовать одного из них, но другой до сих пор находится на свободе.

На пляже Сицилии туристы выловили из моря 670 тысяч евро Фото: Скриншот

Пачки с наличными деньгами в море: как деньги попали на берег Сицилии

Но пакеты с наличными выбросило на берег. Туристы нашли их и хотели оставить себе. Но затем прибыли береговая охрана и финансовая полиция и конфисковали деньги. В конце концов, по данным следствия, почти все купюры были возвращены. В общей сложности речь идет о 670 000 евро.

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Также стало известно, что в инциденте подозревают трех мужчин, являющихся гражданами Мальты в возрасте от 20 до 30 лет. Двое из них были задержаны и предъявлены обвинения в получении ворованных товаров. Также финансовая полиция наложила штраф за незаконный ввоз наличных. В то же время все задержанные молчат. Ведь третий подозреваемый до сих пор находится на свободе и не идентифицирован.

Лодка и наличные деньги были конфискованы, а прокуратура начала расследование.

Также сообщается, что находившийся на борту яхты ребенок передан под опеку социальных служб. Он не говорит на итальянском и, очевидно, не является родственником двух идентифицированных мужчин. Сейчас правоохранители разыскивают его родителей.

А происхождение 670 000 евро остается совершенно непонятным. Следователи рассматривают несколько возможных вариантов: деньги за наркотики или отмывание денег.

Напомним, что в Италии с молотка продают частный остров Санта-Мария у побережья Сицилии за 15 миллионов евро. Его площадь составляет около 11,5 га. На ней разместилась роскошная недвижимость и достопримечательности, но объект имеет ряд других минусов.

Также в городе Палермо на Сицилии итальянская полиция провела масштабную операцию против боссов мафии, пытавшихся возобновить преступную организацию Cosa nostra. Карабинеры арестовали 181 человек.