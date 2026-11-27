В городе Валенсия вводится множество новых правил и штрафов для туристов.

Путешественники, которые будут вести себя неподобающим образом, мусоря или плевая в общественных местах, теперь могут получить крупные денежные штрафы, пишет издание The Sun.

За нарушение правил могут быть наложены штрафы в размере до 1500 евро, которые также включают запрет на выбрасывание окурков, жевательной резинки или бумаги.

За более серьезные правонарушения, такие как плевание или мочеиспускание в общественных местах, может быть наложен штраф в размере до 3000 евро.

Кроме того, этот популярный среди туристов город объявил о планах ограничить численность туристических велосипедных групп максимум 10 человек.

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Ведь в последние годы популярность велоспорта в Валенсии значительно возросла как среди туристов, так и среди местных жителей.

Ранее ограничение составляло 15 человек, а теперь группы из более чем 10 человек должны будут разделиться на более мелкие группы и находиться на расстоянии не менее 50 метров друг от друга. Новое правило касается как велосипедов, так и электросамокатов.

Также введены другие новые правила, касающиеся мальчишников и девичников: если они проходят в общественных местах с 22:00 до 8:00 утра с воскресенья по пятницу, а в субботу — до 9:30. За эти нарушения туристов могут оштрафовать на сумму от 750 до 1500 евро.

Также введены новые ограничения на ношение предметов, изображающих человеческие гениталии, а также на пронос надувных кукол и других реквизитов в общественных местах. За эти правонарушения может быть наложен штраф в размере до 750 евро.

Власти заявили, что новые правила не преследуют цель "более эффективно регулировать его деятельность и обеспечить, чтобы мы все могли находиться на улицах в надлежащих условиях".

Напомним, что в этом году поток денег в знаменитый фонтан Треви заметно замедлился. Одной из причин может быть платный вход в размере 2 евро с человека, который туристы должны оплачивать с этого года.

Кроме того, туристу, решившему привезти себе сувенир с Сардинии, пришлось за это дорого заплатить.