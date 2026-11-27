У місті Валенсія запроваджується безліч нових правил та штрафів для туристів.

Мандрівники, які будуть поводятися неналежним чином, смітячи або плюючись у громадських місцях, тепер можуть отримати великі грошові покарання, пише видання The Sun.

За порушення правил можуть бути накладені штрафи до 1500 євро, що також включають заборону викидати недопалки, жуйку чи папір.

За серйозніші правопорушення, такі як плювання або сечовипускання в громадських місцях, може бути накладено штраф до 3000 євро.

Також популярне місто серед туристів оголосило про плани обмежити кількість туристичних велосипедних груп максимум 10 особами.

Адже велоспорт у Валенсії як серед туристів, так і серед місцевих жителів за останні роки значно зріс.

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Попереднє обмеження становило 15 осіб, а тепер групи з понад 10 осіб повинні будуть розділитися на менші групи та знаходитися на відстані щонайменше 50 метрів одна від одної. Нове правило стосується як велосипедів, так і електросамокатів.

Також запроваджено інші нові правила щодо парубочих та дівич-вечорів: якщо вони відбуваються у громадських місцях з 22:00 до 8:00 ранку з неділі по п'ятницю, а в суботу до 9:30. За ці порушення туристів можуть оштрафувати на суму від 750 до 1500 євро.

Також ввели нові обмеження на носіння предметів, що зображують людські геніталії, та перенесення надувних ляльок та інших реквізитів у громадських місцях. За ці правопорушення може бути накладено штраф до 750 євро.

Влада заявила, що нові правила не мають на меті "краще керувати його діяльністю та забезпечити, щоб ми всі могли перебувати на вулицях у належних умовах".

Нагадаємо, що цьогоріч потік грошей до знаменитого фонтану Треві помітно сповільнився. Однією з причин може бути платний вхід у розмірі 2 євро з особи, який туристи повинні платити з цього року.

Також туристу, який вирішив привезти собі сувенір із Сардинії, довелося дорого за це заплатити.