400 000 человек собрались 25 ноября в деревне Надава, расположенной в штате Бихар — одном из беднейших регионов Индии, — на свадьбу Шиванги Сингх, дочери политика Ананта Сингха, с Ришикешем Кумаром, студентом программы MBA в Университете штата Джорджия в Атланте.

По оценкам организаторов, туда приехало около 400 тысяч человек. Еду для гостей готовили 500 поваров, пишет The Independent,

На свадьбе был кортеж из 151 автомобиля, вертолеты, перевозившие гостей, а также цветы, привезенные из Китая. Кроме того, на празднике планировались соревнования по прыжкам с участием около 200 лошадей. Однако из-за хаоса соревнования пришлось отменить.

Дочь индийского депутата отпраздновала свадьбу, на которую собралось 400 тысяч гостей

Празднования были настолько пышными, что небольшая деревня едва вмещала толпы людей. А вдоль дорог, ведущих к месту проведения, образовались пробки. Некоторые зрители забирались на деревья и башни линий электропередачи, чтобы увидеть празднование.

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В Индии роскошная свадьба вызвала хаос в небольшой деревне

Для размещения VIP-гостей, прилетевших из разных уголков страны, были сооружены импровизированные вертолетные площадки. Для этого мероприятия было привлечено 52 лошади, в том числе всадники из Бихара, Уттар-Прадеша, Джаркханда, Раджастана и других штатов.

Сообщается, что организаторы подготовили меню, включающее более 150 видов блюд — от традиционных деликатесов Бихара до блюд кухонь всей Индии.

Свадьба в Бихаре собрала сотни тысяч человек и парализовала движение на дорогах

Сингх разослал около 400 000 свадебных приглашений по всему Бихару, в другие регионы Индии и за границу, в частности в Пакистан.

Гости добирались до Надавы на поезде, автобусе и частном транспорте, а остальные шли пешком к месту проведения мероприятия.

Как сообщает газета The Times of India, на видео, снятом на шоссе Бахтиярпур—Мокама, видны большие группы людей, направлявшихся в деревню, а это скопление людей напоминало религиозную общину.

Жених появился в солнцезащитных очках, размахивая оранжевым шарфом, в сопровождении кортежа из 151 автомобиля.

На свадьбу дочери политика в Индии пригласили 400 тысяч человек

Невеста была одета в красно-золотое сари.

Сообщается, что жениху подарили белый Land Rover Defender, золотую цепочку весом 100 граммов и золотой браслет весом 80 граммов.

"Я поступил точно так же со своей старшей дочерью", — сказал депутат в телеинтервью перед свадьбой, отвергнув предположения о чрезмерной подготовке.

По данным Ассоциации за демократические реформы — организации, которая отслеживает биографии избранных представителей Индии, — в отношении депутата возбуждено 28 уголовных дел.

Дела включают обвинения в убийстве, покушении на убийство, похищении и вымогательстве. Однако он отрицает какие-либо правонарушения.

Напомним, что на протяжении многих лет 35-летнего кокаинового барона Йозефа Лейдеккерса из Нидерландов не удавалось задержать, несмотря на то, что за информацию о нем было объявлено вознаграждение в размере 200 000 евро.

Кроме того, стая из нескольких сотен обезьян заполонила газон возле всемирно известного мавзолея Тадж-Махал. Это произошло всего через два месяца после того, как Археологическая служба Индии (ASI) обратилась к местным властям с просьбой вмешаться в связи с ростом числа случаев укусов обезьян туристов возле достопримечательности.