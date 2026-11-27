400 000 людей зібралися 25 листопада селі Надава, що у штаті Біхар — одному з найбідніших регіонів Індії, на весілля Шивангі Сінгх, дочки політика Ананта Сінгха, з Рішікешем Кумаром, студентом програми MBA в Університеті штату Джорджія в Атланті.

За оцінкою організаторів, туди приїхало близько 400 тисяч людей. Їжу для гостей готували 500 кухарів, пише The Independent,

На весіллі була колона зі 151 автомобіля, гелікоптери, що перевозили гостей, квіти, імпортовані з Китаю. Також на святі запланували стрибки за участю приблизно 200 коней. Але через хаос змагання довелося скасувати.

Донька індійського депутата відгуляла весілля на 400 тисяч гостей

Святкування були настільки пишними, що невелике село ледве вміщало натовпи людей. А вздовж доріг, що ведуть до місця проведення, утворилися затори. Деякі глядачі залазили на дерева та вежі електропередач, щоб побачити святкування.

В Індії розкішне весілля спричинило хаос у невеликому селі

Для розміщення VIP-гостей, які прилітали з різних куточків країни, було побудовано імпровізовані вертолітні майданчики. Для цієї події було залучено 52 коня, зокрема вершники з Біхара, Уттар-Прадеш, Джаркханда, Раджастану та інших штатів.

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Повідомляється, що організатори підготували меню з понад 150 видів страв, від традиційних делікатесів Біхарі до кухонь усієї Індії.

Весілля в Біхарі зібрало сотні тисяч людей і паралізувало дороги

Сінгх надіслав близько 400 000 весільних запрошень по всьому Біхару, іншим частинам Індії та за кордон, зокрема в Пакистан.

Гості добиралися до Надави поїздом, автобусом та приватним транспортом, а інші йшли пішки до місця проведення заходу.

Як повідомляє газета The Times of India, на відео з шосе Бахтіярпур-Мокама видно великі групи людей, які прямували до села, а зібрання нагадувало релігійну громаду .

Наречений з'явився у сонцезахисних окулярах, розмахуючи помаранчевим шарфом, у супроводі процесії зі 151 автомобіля.

На весілля доньки політика в Індії запросили 400 тисяч людей

Наречена була одягнена в червоно-золоте сарі.

Повідомляється, що нареченому подарували білий Land Rover Defender, золотий ланцюжок вагою 100 грамів та золотий браслет вагою 80 грамів.

"Я зробив те саме для своєї старшої доньки", — сказав депутат у телевізійному інтерв’ю перед весіллям, відкинувши припущення про надмірну підготовку.

За даними Асоціації за демократичні реформи, організації, яка відстежує біографію обраних представників Індії, проти депутата порушено 28 кримінальних справ.

Справи включають звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство, викраденні та вимаганні. Але він заперечує будь-які правопорушення.

Нагадаємо, що роками 35-річного кокаїнового барона Йозефа Лейдеккерса з Нідерландів не могли затримати попри те, що за інформацію про нього було призначено винагороду в розмірі 200 000 євро.

Також зграя з кількох сотень мавп заполонила газон біля всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал. Це сталось лиш через два місяці після того, як Археологічна служба Індії (ASI) звернулася до місцевої влади з проханням втрутитися у зв'язку зі зростанням кількості випадків укусів мавпами туристів біля пам'ятки.