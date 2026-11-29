Американский физик Джозеф Титтель заявил, что в 2027 году мир может столкнуться с масштабными природными катастрофами, в частности с сильными землетрясениями, наводнениями и экстремальной жарой.

Климатические явления могут привести к значительным человеческим жертвам. Об этом Титтель рассказал в интервью изданию UNILAD.

По словам физика, особенно серьёзные стихийные бедствия могут затронуть страны Ближнего Востока, Пакистан, Индию и Непал. Он предполагает, что эти регионы могут пережить масштабные землетрясения и наводнения.

"Пустыни превратятся в бурные реки, что приведет к значительным человеческим жертвам. В 2027 году климат станет причиной того, что погибнет больше людей, чем когда-либо", — заявил Титтель.

Он также предупредил о чрезвычайной жаре, которая ожидается летом следующего года. По его словам, сочетание высоких температур, землетрясений и наводнений может привести к значительным человеческим жертвам.

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Помимо стихийных бедствий, Джозеф Титтель обратил внимание на риски масштабных кибератак, которые, по его прогнозам, могут нарушить работу электросетей и других важных систем.

Особое беспокойство у него вызывают возможные атаки на холодильные системы в Европе. По его мнению, такие сбои могут затруднить хранение продуктов и усугубить проблему дефицита продовольствия.

Физик также заявил о риске дальнейшего обострения международных конфликтов. В связи с этим он призвал людей заранее позаботиться о запасах продуктов и питьевой воды как минимум на неделю.

"Нас ждет еще более масштабный конфликт по всему миру. Крупные кибератаки, направленные на вывод из строя электросетей, а также дефицит продовольствия", — сказал Титтель.

Он добавил, что масштабы кибератак в следующем году могут значительно увеличиться.

В то же время приведенные оценки представляют собой личные прогнозы Джозефа Титтеля, а не подтвержденный научный прогноз относительно конкретных природных катастроф в 2027 году.

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