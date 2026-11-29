Американський фізик Джозеф Тіттель заявив, що у 2027 році світ може зіткнутися з масштабними природними катастрофами, зокрема сильними землетрусами, повенями та екстремальною спекою.

Кліматичні явища можуть призвести до значної кількості людських жертв. Про це Тіттель розповів в інтерв'ю виданню UNILAD.

За словами фізика, особливо серйозні природні катастрофи можуть торкнутися країн Близького Сходу, Пакистану, Індії та Непалу. Він припускає, що ці регіони можуть пережити масштабні землетруси та повені.

"Пустелі стануть бурхливими річками, що призведе до значних втрат життя. Клімат буде відповідальним у 2027 році за те, що забрав більше життів, ніж будь-коли", — заявив Тіттель.

Він також попередив про надзвичайну спеку, яку очікує влітку наступного року. За його словами, поєднання високих температур, землетрусів і повеней може призвести до значних людських втрат.

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Окрім природних катастроф, Джозеф Тіттель звернув увагу на ризики масштабних кібератак, які, за його прогнозом, можуть порушити роботу електромереж та інших важливих систем.

Особливе занепокоєння у нього викликають можливі атаки на холодильні системи в Європі. Такі збої, на його думку, можуть ускладнити зберігання продуктів і посилити проблему дефіциту продовольства.

Фізик також заявив про ризик подальшого загострення міжнародних конфліктів. У зв'язку з цим він закликав людей заздалегідь подбати про запаси продуктів і питної води щонайменше на тиждень.

"Ми прямуємо до ще більшого конфлікту по всьому світу. Великі кібератаки, які збираються вивести з ладу електромереж, а також дефіцит продовольства", — сказав Тіттель.

Він додав, що масштаби кібератак наступного року можуть значно зрости.

Водночас наведені оцінки є особистими прогнозами Джозефа Тіттеля, а не підтвердженим науковим прогнозом щодо конкретних природних катастроф у 2027 році.

Нагадаємо, що дослідження показало, як деякі види змій, хамелеонів і ящірок пристосувалися до тривалої відсутності їжі. Хоча змії вважаються ненажерливими істотами. Водночас вони можуть жити без їжі протягом кількох місяців і навіть рік. Здається, що це неможливо, але це факт.

Також у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта (США), сталася по-справжньому незвичайна подія. У заводчиці Енн-Крістін Свон вилупилася рідкісна змія з двома головами. Імовірність появи такої мутації — всього один випадок на 100 000.