Мама Беллы и Джиджи Хадид выходит замуж (фото)

Иоланда Хадид и Джозеф Джинголи встречаются шесть лет. Предложение мужчина сделал в родной стране возлюбленной.

Related video

Нидерландская телеведущая и модель Иоланда Хадид обручилась со своим бойфрендом Джозефом Джинголи, с которым они встречаются почти шесть лет. Об этом пишет People.

Генеральный директор строительной компании сделал предложение своей возлюбленной два года назад в Нидерландах.

Мама Джиджи и Беллы Хадид и ее жених познакомились в Пенсильвании, где Иоланда купила ферму и куда переехала в 2017 году после того, как воспитала в Лос-Анджелесе своих детей.

Их первое свидание было в Техасе на конном шоу.

Иоланда Хадид и Джозеф Джинголи Фото: Getty Images

"Эта поездка была действительно моим первым знакомством с Техасом. Мы поехали прямо в Форт-Уорт, где проходило огромное конное шоу с сотнями и сотнями настоящих ковбоев. Это было как попасть прямо в вестерн", — рассказывала Иоланда Хадид.

Мама Джиджи и Беллы признавалась, что они с Джинголи часто возвращались в этот район, когда их отношения процветали.

До этого женщина была замужем за американским застройщиком палестинского происхождения Мохамедом Хадидом, которому родила дочерей Беллу и Джиджи и сына Анвара. Впоследствии Иоланда была в браке с певцом Дэвидом Фостером (2011-2017).

Напомним, Джиджи Хадид провела время с дочерью Брэдли Купера.

Также Фокус писал о новом романе Беллы Хадид и ее бойфренда-ковбоя.