Мама Белли та Джіджі Хадід виходить заміж (фото)

Йоланда Хадід та Джозеф Джінголі зустрічаються шість років. Пропозицію чоловік зробив у рідній країні коханої.

Related video

Нідерландська телеведуча та модель Йоланда Хадід заручилася зі своїм бойфрендом Джозефом Джінголі, з яким вони зустрічаються майже шість років. Про це пише People.

Генеральний директор будівельної компанії зробив пропозицію своїй коханій два роки тому в Нідерландах.

Мама Джіджі та Белла Хадід і її наречений познайомилися в Пенсільванії, де Йоланда купила ферму і куди переїхала у 2017 році після того, як виховала в Лос-Анджелесі своїх дітей.

Їхнє перше побачення було в Техасі на кінному шоу.

Йоланда Хадід та Джозеф Джінголі Фото: Getty Images

"Ця поїздка була справді моїм першим знайомством з Техасом. Ми поїхали прямо у Форт-Ворт, де відбувалося величезне кінне шоу із сотнями й сотнями справжніх ковбоїв. Це було наче потрапити прямо у вестерн", — розповідала Йоланда Хадід.

Мама Джіджі та Белли зізнавалася, що вони з Джінголі часто поверталися в цей район, коли їхні стосунки процвітали.

До цього жінка була одружена з американським забудовником палестинського походження Мохамедом Хадідом, якому народила доньок Беллу та Джіджі та сина Анвара. Згодом Йоланда була у шлюбі зі співаком Девідом Фостером (2011-2017).

Нагадаємо, Джіджі Хадід провела час з донькою Бредлі Купера.

Також Фокус писав про новий роман Белли Хадід та її бойфренда-ковбоя.