Ева Грин в готическом образе прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024 (фото)

Несмотря на жару, знаменитость выбрала полностью черный образ. Она радостно махала поклонникам на острове Лидо.

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44-летняя французская актриса Ева Грин прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана дебютировала в непривычном для Венеции амплуа, продемонстрировав готический стиль. Еву Грин заметили в отеле Excelsior в итальянском городе на острове Лидо, прежде чем она села на лодку, чтобы спуститься вниз по водоему.

Французская знаменитость продемонстрировала полностью черный ансамбль, несмотря на солнечную погоду, распустив черные волосы, которые спадали ей на плечи.

Надев черную байкерскую куртку, черные джинсы и простую черную футболку, Ева Грин спрятала лицо за темными очками, прежде чем помахать поклонникам.

Звезда экрана дополнила образ массивной серебряной цепочкой и черными ботинками на шнуровке.

Ева Грин в Венеции Фото: Getty Images

Венецианский кинофестиваль открылся в среду, 28 августа 2024 года, когда Тим Бертон представил продолжение фильма "Битлджюс", в котором снял свою девушку Монику Беллуччи.

Ева Грин в Венеции Фото: Getty Images

Фестиваль в Италии продлится до 7 сентября 2024 года. Его посетят больше звезд, чем в прошлом году, когда была забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.

Напомним, Изабель Юппер вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

Также Фокус писал о появлении в Венеции Николь Кидман.