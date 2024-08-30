Єва Грін у готичному образі прибула на Венеційський кінофестиваль-2024 (фото)

Попри спеку, знаменитість обрала повністю чорний образ. Вона радісно махала прихильникам на острові Лідо.

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44-річна французька акторка Єва Грін прибула на Венеційський кінофестиваль-2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану дебютувала в незвичному для Венеції амплуа, продемонструвавши готичний стиль. Єву Грін помітили в готелі Excelsior в італійському місті на острові Лідо, перш ніж вона сіла на човен, щоб спуститися вниз по водоймі.

Французька знаменитість продемонструвала повністю чорний ансамбль, попри сонячну погоду, розпустивши чорне волосся, яке спадало їй на плечі.

Одягнувши чорну байкерську куртку, чорні джинси та просту чорну футболку, Єва Грін сховала обличчя за темними окулярами, перш ніж помахати шанувальникам.

Зірка екрану доповнила образ масивним срібним ланцюжком та чорними черевиками на шнурівці.

Єва Грін у Венеції Фото: Getty Images

Венеційський кінофестиваль відкрився в середу, 28 серпня 2024, коли Тім Бертон представив продовження фільму "Бітлджюс", у якому зняв свою дівчину Моніку Беллуччі.

Єва Грін у Венеції Фото: Getty Images

Фестиваль в Італії триватиме до 7 вересня 2024 року. Його відвідають більше зірок, ніж минулого року, коли був страйк акторів та сценаристів у Голлівуді.

Нагадаємо, Ізабель Юппер вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Також Фокус писав про появу у Венеції Ніколь Кідман.