Лечение рака груди без "химии": почему исповедь супермодели Элль Макферсон опасна для женщин

Дженни Мюррей перенесла рак груди в 2006 году, пройдя все сложные этапы традиционного лечения.

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Рассказ австралийской супермодели Элль Макферсон о том, как она вылечила рак груди без химиотерапии, журналистка Дженни Мюррей назвала "неразумным" и "небезопасным" с точки зрения человека, который прошел через лечение этого заболевания. Свои мысли по этому поводу она изложила в колонке для Daily Mail.

Дженни обеспокоена тем, что женщины, прочитав историю Элль, могут решить самостоятельно лечить рак. Как известно, Макферсон, узнав о своем диагнозе, вместо того, чтобы последовать совету своего врача сделать мастэктомию с радиотерапией, химиотерапией, гормональной терапией и реконструкцией груди, вылечила себя сама с помощью "целостного подхода".

"Надеюсь, она права, и она нашла спокойный и мирный способ выздороветь. Она приняла решение отказаться от химиотерапии после консультации с "32 врачами и экспертами", говорит она. Предположительно, подавляющее большинство рекомендовало ортодоксальный подход, но вместо этого она последовала указаниям своего "главного врача", который специализируется на "интегративной" медицине, использующей сочетание целостной терапии и изменений образа жизни", – рассуждает автор.

Мюррей искренне надеется, что уверенность Элль в абсолютном выздоровлении верна, однако советует не забывать, что рак опасен своими неожиданными рецидивами.

"Он мог начаться в груди и быть удаленным, но это неизлечимая болезнь. Он может появиться в любое время с мыслью об убийстве. Он может быть обнаружен в позвоночнике, легких, печени, а затем он имеет тенденцию убивать вас. Вот что случилось с моим близким другом, на похоронах которого я буду на следующей неделе", – пишет Дженни.

По ее словам, никого не следует поощрять возиться с этой болезнью.

Рак опасен своими рецидивами Фото: Pexels

"Очень немногие из нас найдут время и деньги, чтобы отправиться в Финикс, штат Аризона, как это сделала Элль, и провести восемь месяцев в одиночестве под наблюдением альтернативного врача, "сосредоточившись и посвятив каждую минуту своему исцелению". Я не хочу демонизировать альтернативную медицину. Я уверена, что больным раком очень помогают массаж, релаксация и возможность поговорить с опытными и отзывчивыми людьми. Благотворительная организация Maggie’s, которая оказывает практическую и эмоциональную поддержку после постановки диагноза, предоставляет достаточную поддержку традиционному лечению. Но, позвольте мне подчеркнуть, это поддержка", – подчеркивает Мюррей.

Журналистка сама перенесла рак груди, обнаружив его еще в 2006 году.

"Я обнаружила эту проблему из-за втянутого соска в правой груди. Как ведущая Woman’s Hour, я много узнала о раке. Сосок был классическим признаком. Обследование показало, что у меня 2 стадия с опухолью эстрогеновых рецепторов размером 3 см. Она была бы намного меньше, если бы я взялась за маммографию, которую мне предложили несколько месяцев назад, а не отказывалась от нее из-за занятости", – признается Дженни.

Она не стала паниковать и рационально подошла к болезни как к проблеме, которую нужно решить. Она не собиралась игнорировать советы опытных онкологов.

"Рак груди — самая хорошо изученная опухоль в мире, во многом благодаря сбору средств и запросам женщин. Я знала, что мне нечего бояться, если я доверюсь первоклассному, высокоуважаемому консультанту. Я нашла профессора Найджела Бундреда в NHS в онкологической больнице Кристи в Манчестере. Я слышала от нескольких благотворительных организаций по борьбе с раком, с которыми я работала, что у него ужасный подход к пациентам, но мне было все равно. Меня беспокоило только его понимание болезни и его мастерство владения скальпелем. Его репутация была ложной. Он не мог быть более добрым или сочувствующим. Я никогда не сомневалась, что его совет был в моих интересах — мастэктомия, проверка основных лимфатических узлов в подмышечной впадине и химиотерапия. Радиотерапия, сказал он, не понадобится", – делится опытом Мюррей.

Элль Макферсон семь лет держала свой диагноз в тайне

Операция прошла блестяще, но вид изуродованной груди вгонял Дженни в депрессию, которая усиливалась химиотерапией. Однако спустя 20 лет Дженни все еще радуется жизни. Волосы, выпавшие после химии, отросли, тазобедренные суставы, в которых из-за химиотерапии возник аваскулярный некроз, Мюррей заменили.

"Я никогда не сидела и не думала об этом или не искала волшебства в целостном лечении. Я доверяла науке и мастерству специалиста. Удачи Элль и ее прекрасному телу. Моим приоритетом была моя жизнь, и пока, в мои 74 года, это, кажется, работает", – подытожила она.

Ранее Фокус писал, что рак груди провоцирует другие виды заболевания.

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