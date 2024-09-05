Лікування раку грудей без "хімії": чому сповідь супермоделі Ель Макферсон небезпечна для жінок

Дженні Мюррей перенесла рак грудей у 2006 році, пройшовши всі складні етапи традиційного лікування.

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Розповідь австралійської супермоделі Ель Макферсон про те, як вона вилікувала рак грудей без хіміотерапії, журналістка Дженні Мюррей назвала "нерозумною" і "небезпечною" з точки зору людини, яка пройшла через лікування цього захворювання. Свої думки щодо цього вона виклала в колонці для Daily Mail.

Дженні стурбована тим, що жінки, прочитавши історію Ель, можуть вирішити самостійно лікувати рак. Як відомо, Макферсон, дізнавшись про свій діагноз, замість того, щоб дослухатися до поради свого лікаря зробити мастектомію з радіотерапією, хіміотерапією, гормональною терапією і реконструкцією грудей, вилікувала себе сама за допомогою "цілісного підходу".

"Сподіваюся, вона має рацію, і вона знайшла спокійний і мирний спосіб одужати. Вона ухвалила рішення відмовитися від хіміотерапії після консультації з "32 лікарями та експертами", каже вона. Імовірно, переважна більшість рекомендувала ортодоксальний підхід, але натомість вона дослухалася до вказівок свого "головного лікаря", який спеціалізується на "інтегративній" медицині, що використовує поєднання цілісної терапії та змін способу життя", — міркує авторка.

Мюррей щиро сподівається, що впевненість Ель в абсолютному одужанні є правильною, однак радить не забувати, що рак небезпечний своїми несподіваними рецидивами.

"Він міг початися в грудях і бути видаленим, але це невиліковна хвороба. Він може з'явитися в будь-який час із думкою про вбивство. Він може бути виявлений у хребті, легенях, печінці, а потім він має тенденцію вбивати вас. Ось що сталося з моїм близьким другом, на похоронах якого я буду наступного тижня", — пише Дженні.

За її словами, нікого не слід заохочувати возитися з цією хворобою.

Рак небезпечний своїми рецидивами Фото: Pexels

"Далеко не всі з нас знайдуть час і гроші, щоб вирушити у Фінікс, штат Аризона, як це зробила Ель, і провести вісім місяців на самоті під наглядом альтернативного лікаря, "зосередившись і присвятивши кожну хвилину своєму зціленню". Я не хочу демонізувати альтернативну медицину. Я впевнена, що хворим на рак дуже допомагають масаж, релаксація і можливість поговорити з досвідченими і чуйними людьми. Благодійна організація Maggie's, яка надає практичну та емоційну підтримку після встановлення діагнозу, надає достатню підтримку традиційному лікуванню. Але, дозвольте мені підкреслити, це підтримка", — підкреслює Мюррей.

Журналістка сама перенесла рак грудей, виявивши його ще 2006 року.

"Я виявила цю проблему через втягнутий сосок у правій груді. Як ведуча Woman's Hour, я багато дізналася про рак. Сосок був класичною ознакою. Обстеження показало, що у мене 2 стадія з пухлиною естрогенових рецепторів розміром 3 см. Вона була б набагато меншою, якби я взялася за мамографію, яку мені запропонували кілька місяців тому, а не відмовлялася від неї через зайнятість", — зізнається Дженні.

Вона не стала панікувати і раціонально підійшла до хвороби як до проблеми, що потрібно вирішити. Вона не збиралася ігнорувати поради досвідчених онкологів.

"Рак грудей — найкраще вивчена пухлина у світі, багато в чому завдяки збору коштів і запитам жінок. Я знала, що мені нема чого боятися, якщо я довірюся першокласному, вельмишановному консультанту. Я знайшла професора Найджела Бундреда в NHS в онкологічній лікарні Крісті в Манчестері. Я чула від кількох благодійних організацій по боротьбі з раком, з якими я працювала, що у нього жахливий підхід до пацієнтів, але мені було все одно. Мене турбувало тільки його розуміння хвороби і його майстерність володіння скальпелем. Його репутація була помилковою. Він не міг бути добрішим або співчутливішим. Я ніколи не сумнівалася, що його порада була в моїх інтересах — мастектомія, перевірка основних лімфатичних вузлів у пахвовій западині та хіміотерапія. Радіотерапія, сказав він, не знадобиться", — ділиться досвідом Мюррей.

Ель Макферсон сім років тримала свій діагноз у таємниці

Операція пройшла блискуче, але вигляд понівечених грудей вганяв Дженні в депресію, яка посилювалася хіміотерапією. Однак через 20 років Дженні все ще радіє життю. Волосся, що випало після хімії, відросло, тазостегнові суглоби, в яких через хіміотерапію виник аваскулярний некроз, Мюррей замінили.

"Я ніколи не сиділа і не думала про це або не шукала чарівництва в цілісному лікуванні. Я довіряла науці та майстерності фахівця. Удачі Ель та її прекрасному тілу. Моїм пріоритетом було моє життя, і поки, в мої 74 роки, це, здається, працює", — підсумувала вона.

Раніше Фокус писав, що рак грудей провокує інші види захворювання.

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