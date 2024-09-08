Смешил Путина и оказался в базе "Миротворца": что известно об Александре Маслякове

Александр Масляков, бессменный ведущий КВН, поддерживавший Владимира Путина, умер в 82 года. Теперь компанией владеет его сын, который также поддерживает политику российского президента.

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В 82 года скончался известный советский и российский телеведущий, основатель КВН Александр Масляков. Известно, что два года шоумен боролся с неоперабельным раком легких, который у него выявили после того, как Масляков два раза переболел коронавирусом. Кроме того, что Масляков и его "Клуб веселых и находчивых" более полувека смешили телезрителей, он также "прославился" своей поддержкой российского президента Владимира Путина. Фокус собрал все, что известно об Александре Маслякове.

Масляков боролся с раком с 2022 года. Последнее время он наблюдался в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Сначала медики выявили новообразование в легком, после подтвердили, что оно злокачественное. Восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение уже не поможет. Последние полгода Масляков был в плохом состоянии, находился в отделении паллиативной помощи. С журналистами он не общался. Но успел закончить все бизнес-дела.

Одно из последних появлений Александра Маслякова на публике Фото: РИА Новости

Александр Масляков-старший вышел из состава собственников компании, которая владеет правами на передачу КВН. Единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и Компания") стал его сын Александр Масляков-младший. Светлана, жена Маслякова-старшего, сообщила в феврале 2024 года, что такое решение было принято уже давно. Изначально основателю КВН принадлежал 51% "АМиК", а его супруге — 49%. В 2019 году Масляков-младший получил долю в 50%, а его родителям принадлежали 25,5% и 24,5% соответственно. Теперь же сыну телеведущего принадлежат 100% акций.

Как Александр Масляков стал основателем КВН

Александр Масляков родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в семье военного и домохозяйки. В итоге семья переехала в Москву, где Александр окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, работал в проектном институте "Гипросахар", в 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения.

На телевидении, в Главной редакции программ для молодежи, как он сам говорил в интервью, стал работать случайно, в 1964 году. После того как работники молодежной редакции Центрального телевидения, снимая "веселую передачу", пригласили его в качестве одного из пяти ведущих. Клуб веселых и находчивых существовал и до Маслякова, в нем принимали участие студены различных советских ВУЗов.

Александр Масляков с женой Фото: РИА Новости

Он был ведущим программ "КВН", "Алло, мы ищем таланты!", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!" и многих других. Даже в 1972 году, после закрытия КВН, Масляков остается на телевидении. Там же он и познакомился со своей женой Светланой. У пары родился единственный сын Александр Масляков-младший.

В 1970-е годы ходили слухи, что Масляков якобы сидел в тюрьме за незаконные операции с валютой. Якобы он поэтому и пропадал их эфира. Сам он это отрицал.

В 1986 году КВН возродили на телевидение и он стал художественным руководителем. Уже в конце 1990-х телеведущий создал творческое объединение "АМиК", которое в 2000-х, продавая российскому Первому каналу права на показ шоу, зарабатывало около 3,5 миллиона долларов в год.

Масляковы: отношение к Путину и войне в Украине

В январе 2012 года Александр Масляков-старший стал членом "Народного штаба" (по Москве) кандидата в президенты Владимира Путина на третий срок.

Александр Масляков, Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: ТАСС

В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах на четвертый срок. А в 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Сам Масляков получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. В январе 2017 года Александр Масляков встречался с тогдашним министром обороны России Сергеем Шойгу и получил от него орден "За укрепление боевого содружества"

С августа 2017 года Масляков находится в базе сайта "Миротворец". Как указано на сайте за:

Отрицание российской агрессии.

Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

И как участник легализации аннексии Крыма и террористической организации ДНР.

Александр Масляков допустил к участию в фестивале юмора "КиВиН-2016" команд из оккупированного Крыма, а также из учебных заведений частично оккупированной Донецкой области.

В базе "Миротворца" также присутствует сын Маслякова – Александр Александрович Масляков по тем же причинам, что и его отец.

В 2023 году он посещал оккупированный Мариуполь с двумя командами "Высшей лиги КВН" и заявлял, что "здесь живут наши люди, а КВН всегда объединял страну".

Александр Масляков-младший в оккупированном Мариуполе Фото: РИА Новости

Также КВНщики жаловались, что на шоу существует запрет на шутки про Путина и политический российский бомонд. Бывший лидер команды СОК и редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин рассказывал, что в КВН уже нет больше авторов, которые работают над политической сатирой.

По словам Колчина, номера на политические темы, которые появляются в передаче, скорее комплиментарные. Каждая сценка с упоминанием политического деятеля должна получить одобрение нескольких редакторов.

Александр Масляков заявлял, что журналистам не нужно делать "сомнительных выводов". Он говорил, что номера на политические темы, шутки про президента России Владимира Путина и про лидеров других стран "были, есть и будут".

Александр Масляков-младший и Владимир Путин на КВН Фото: ТАСС

В пресс-службе КВН также опровергали наличие цензуры. "Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая", — отмечали в пресс-службе КВН.

Напомним, Фокус писал о смерти Александра Маслякова. Пока нет подробностей о том, где это произошло и где похоронят известного телеведущего.