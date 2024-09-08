Смішив Путіна і опинився в базі "Миротворця": що відомо про Олександра Маслякова

Олександр Масляков, незмінний ведучий КВК, який підтримував Володимира Путіна, помер у 82 роки. Тепер компанією володіє його син, який також підтримує політику російського президента.

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У 82 роки помер відомий радянський і російський телеведучий, засновник КВК Олександр Масляков. Відомо, що два роки шоумен боровся з неоперабельним раком легенів, який у нього виявили після того, як Масляков двічі перехворів на коронавірус. Крім того, що Масляков і його "Клуб веселих і кмітливих" понад півстоліття смішили телеглядачів, він також "прославився" своєю підтримкою російського президента Володимира Путіна. Фокус зібрав усе, що відомо про Олександра Маслякова.

Масляков боровся з раком із 2022 року. Останнім часом він спостерігався в НМІЦ онкології ім. М. М. Блохіна. М. М. Блохіна. Спочатку медики виявили новоутворення в легені, після підтвердили, що воно злоякісне. Вісім місяців тому лікарі повідомили, що лікування вже не допоможе. Останні півроку Масляков був у поганому стані, перебував у відділенні паліативної допомоги. Із журналістами він не спілкувався. Але встиг закінчити всі бізнес-справи.

Одна з останніх появ Олександра Маслякова на публіці Фото: РИА Новости

Олександр Масляков-старший вийшов зі складу власників компанії, яка володіє правами на передачу КВН. Єдиним власником ТОВ "Телевізійне творче об'єднання "АМіК" ("Олександр Масляков і Компанія") став його син Олександр Масляков-молодший. Світлана, дружина Маслякова-старшого, повідомила в лютому 2024 року, що таке рішення було ухвалено вже давно. Спочатку засновнику КВН належав 51% "АМіК", а його дружині — 49%. У 2019 році Масляков-молодший отримав частку в 50%, а його батькам належали 25,5% і 24,5% відповідно. Тепер же синові телеведучого належать 100% акцій.

Як Олександр Масляков став засновником КВК

Олександр Масляков народився у Свердловську (зараз Єкатеринбург) у сім'ї військового і домогосподарки. Зрештою сім'я переїхала до Москви, де Олександр закінчив енергетичний факультет Московського інституту інженерів транспорту, працював у проєктному інституті "Гіпросахар", 1968 року закінчив Вищі курси працівників телебачення.

На телебаченні, у Головній редакції програм для молоді, як він сам говорив в інтерв'ю, став працювати випадково, 1964 року. Після того як працівники молодіжної редакції Центрального телебачення, знімаючи "веселу передачу", запросили його як одного з п'яти ведучих. Клуб веселих і кмітливих існував і до Маслякова, у ньому брали участь студенти різних радянських ВНЗ.

Олександр Масляков із дружиною Фото: РИА Новости

Він був ведучим програм "КВК", "Алло, ми шукаємо таланти!", "Нумо, дівчата!", "Нумо, хлопці!" та багатьох інших. Навіть 1972 року, після закриття КВК, Масляков залишається на телебаченні. Там же він і познайомився зі своєю дружиною Світланою. У пари народився єдиний син Олександр Масляков-молодший.

У 1970-ті роки ходили чутки, що Масляков нібито сидів у в'язниці за незаконні операції з валютою. Нібито він тому і пропадав з ефіру. Сам він це заперечував.

У 1986 році КВК відродили на телебаченні і він став художнім керівником. Уже наприкінці 1990-х телеведучий створив творче об'єднання "АМіК", яке у 2000-х, продаючи російському Першому каналу права на показ шоу, заробляло близько 3,5 мільйона доларів на рік.

Маслякови: ставлення до Путіна і війни в Україні

У січні 2012 року Олександр Масляков-старший став членом "Народного штабу" (по Москві) кандидата в президенти Володимира Путіна на третій термін.

Олександр Масляков, Сергій Собянін і Володимир Путін Фото: ТАСС

У січні 2018 року був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах на четвертий термін. А 2024 року став довіреною особою кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. Сам Масляков отримав від Путіна орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня. У січні 2017 року Олександр Масляков зустрічався з тодішнім міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і отримав від нього орден "За зміцнення бойової співдружності"

Із серпня 2017 року Масляков перебуває в базі сайту "Миротворець". Як зазначено на сайті за:

Заперечення російської агресії.

Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.

І як учасник легалізації анексії Криму та терористичної організації ДНР.

Олександр Масляков допустив до участі у фестивалі гумору "КіВіН-2016" команд з окупованого Криму, а також із навчальних закладів частково окупованої Донецької області.

У базі "Миротворця" також присутній син Маслякова — Олександр Олександрович Масляков з тих самих причин, що і його батько.

У 2023 році він відвідував окупований Маріуполь із двома командами "Вищої ліги КВН" і заявляв, що "тут живуть наші люди, а КВН завжди об'єднував країну".

Олександр Масляков-молодший в окупованому Маріуполі Фото: РИА Новости

Також КВНщики скаржилися, що на шоу існує заборона на жарти про Путіна і політичний російський бомонд. Колишній лідер команди СОК і редактор Вищої ліги КВК Дмитро Колчин розповідав, що в КВК уже немає більше авторів, які працюють над політичною сатирою.

За словами Колчина, номери на політичні теми, які з'являються в передачі, радше компліментарні. Кожна сценка зі згадкою політичного діяча має отримати схвалення кількох редакторів.

Олександр Масляков заявляв, що журналістам не потрібно робити "сумнівних висновків". Він говорив, що номери на політичні теми, жарти про президента Росії Володимира Путіна і про лідерів інших країн "були, є і будуть".

Олександр Масляков-молодший і Володимир Путін на КВК Фото: ТАСС

У прес-службі КВН також спростовували наявність цензури. "Якби існувала така заборона, то нічого б не було в телеекрані. Дурниця якась", — зазначали у пресслужбі КВК.

Нагадаємо, Фокус писав про смерть Олександра Маслякова. Поки немає подробиць про те, де це сталося і де поховають відомого телеведучого.