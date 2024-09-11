Брэд Питт и его девушка выгуляли парные образы (фото)

Брэд и Инес демонстрируют на публике поразительное единодушие во всем, и одежда — не исключение.

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60-летний голливудский актер Брэд Питт и его 34-летняя возлюбленная Инес де Рамон с недавних пор постоянно появляются на публике вместе и неизменно привлекают к себе внимание публики. Пара носит наряды, которые перекликаются, что не могли не заметить модные обозреватели, пишет Daily Mail.

Недавно Брэд продемонстрировал привлекающий внимание комплект из однотонных брюк в ломаную клетку, дополненных белой толстовкой с капюшоном.

Придав образу дополнительную изюминку с помощью шляпы с покатыми полями, он завершил образ с помощью больших солнцезащитных очков. В руках он держал кожаную большую сумку кофейного цвета

В свою очередь Инес выглядела так же непринужденно. Она надела кремовый топ и белые расклешенные брюки в стиле 1970-х годов. В унисон Питту у нее была такого же цвета сумочка кросс-боди.

Фото: Getty

Их возвращение в Америку произошло после того, как пара, которая с февраля живет вместе, провела "прекрасное лето вместе" в Европе.

"Брэд работал в Европе, поэтому они провели там много времени. Он серьезно относится к Инес. Он очень счастлив и любит проводить с ней время. Она легкая на подъем и всем нравится", — сообщил источник журналу People.

Фото: Getty

Девушка сопровождала актера на Венецианском кинофестивале, где тот вместе с Джорджем Клуни представили фильм "Одинокие волки". По информации таблоида, Инес стала благом для давней дружбы Брэда и Джорджа.

Ходили слухи, что Брэд и Джордж немного отдалились друг от друга во время брака Питта с Анджелиной Джоли, который распался в 2016 году. В 2014-м Брэд и Анджелина не смогли присутствовать на свадьбе Джорджа и Амаль в Венеции — предположительно, потому что были заняты съемками своей супружеской драмы "У моря" на Мальте.

После этого появилась информация о "соперничестве", назревающем между Амаль, известным адвокатом по правам человека, и Анджелиной, которая сама является знаменитой гуманитарной активисткой, путешествующей по миру.

В свою очередь Инес, которая, как и Амаль, владеет несколькими языками и имеет высшее образование, плавно влилась в круг общения Брэда.

Фото: Getty

"Контраст с Анджелиной очевиден. Инес отлично ладит со всеми друзьями Брэда. Она очень легкий в общении человек", — рассказал инсайдер.

Пара провела часть лета на его винодельне на юге Франции, Chateau Miraval, из-за которой Питт до сих пор судится с Джоли.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт вышел в свет в костюме в стиле 70-х.