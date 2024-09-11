Бред Пітт і його дівчина вигуляли парні образи (фото)

Бред та Інес демонструють на публіці разючу одностайність у всьому, і одяг — не виняток.

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60-річний голлівудський актор Бред Пітт і його 34-річна кохана Інес де Рамон віднедавна постійно з'являються на публіці разом і незмінно привертають до себе увагу публіки. Пара носить вбрання, які перегукуються, що не могли не помітити модні оглядачі, пише Daily Mail.

Нещодавно Бред продемонстрував комплект, що привертає увагу, з однотонних штанів у ламану клітинку, доповнених білою толстовкою з капюшоном.

Надавши образу додаткову родзинку за допомогою капелюха з похилими полями, він завершив образ за допомогою великих сонцезахисних окулярів. У руках він тримав шкіряну велику сумку кавового кольору

Натомість Інес мала такий самий невимушений вигляд. Вона одягла кремовий топ і білі розкльошені штани в стилі 1970-х років. В унісон Пітту у неї була такого ж кольору сумочка крос-боді.

Фото: Getty

Їхнє повернення в Америку відбулося після того, як пара, яка з лютого живе разом, провела "прекрасне літо разом" у Європі.

"Бред працював у Європі, тому вони провели там багато часу. Він серйозно ставиться до Інес. Він дуже щасливий і любить проводити з нею час. Вона легка на підйом і всім подобається", — повідомило джерело журналу People.

Фото: Getty

Дівчина супроводжувала актора на Венеційському кінофестивалі, де той разом із Джорджем Клуні представили фільм "Самотні вовки". За інформацією таблоїда, Інес стала благом для давньої дружби Бреда і Джорджа.

Ходили чутки, що Бред і Джордж трохи віддалилися одне від одного під час шлюбу Пітта з Анджеліною Джолі, який розпався 2016 року. У 2014-му Бред і Анджеліна не змогли бути присутніми на весіллі Джорджа і Амаль у Венеції — імовірно, тому що були зайняті зйомками своєї подружньої драми "Біля моря" на Мальті.

Після цього з'явилася інформація про "суперництво", що назріває між Амаль, відомим адвокатом з прав людини, і Анджеліною, яка сама є знаменитою гуманітарною активісткою, яка мандрує світом.

Зі свого боку Інес, котра, як і Амаль, володіє кількома мовами і має вищу освіту, плавно влилася в коло спілкування Бреда.

Фото: Getty

"Контраст з Анджеліною очевидний. Інес чудово ладнає з усіма, з усіма друзями Бреда. Вона дуже легка у спілкуванні людина", — розповів інсайдер.

Пара провела частину літа на його виноробні на півдні Франції, Chateau Miraval, через яку Пітт досі судиться з Джолі.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт вийшов у світ у костюмі в стилі 70-х.