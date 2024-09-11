"Встретимся в лучшей жизни": Орбакайте заявила, что дала последний концерт в РФ (фото)

Певица продолжает свою сольную карьеру. Орбакайте пригласила своих поклонников на концерты в США и Канаде.

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Советская и российская эстрадная певица Кристина Орбакайте 10 сентября в интервью российскому пропагандистскому каналу RTVI заявила, что она провела свой последний концерт в Российской Федерации и анонсировала новое музыкальное шоу "The Best", которое состоится во многих городах США и Канады в сентябре.

По словам Кристины, ее последнее выступление в России состоялось в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. После этого несколько концертных площадок по всей стране отменили запланированные шоу дочери Аллы Пугачовой.

"Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", — сообщила артистка.

Позиция Кристины Орбакайте относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте написала в своем Instagram: "Только мирного неба! Нет войне!". Позже сообщение исчезло со страницы певицы. После Орбакайте не касалась темы войны и своих политических предпочтений.

Впоследствии стало известно, что певица публично поддержала оккупантов, подарив 50 билетов на свой концерт семьям российских военных, которые воюют против украинского народа.

Ее мать Алла Пугачева с первых дней открыто осуждает полномасштабное вторжение в Украину. Еще весной 2022 года Примадонна российской эстрады и ее муж Максим Галкин вместе с детьми выехали из РФ в Израиль.

Кроме того, ранее Фокус писал о том, кто поддержал Галкина и Пугачеву после оскорблений Симоньян. Друзья и родственники пары не стали молчать в ответ на оскорбления, прозвучавшие из уст пропагандистки.