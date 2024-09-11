"Зустрінемося в кращому житті": Орбакайте заявила, що дала останній концерт у РФ (фото)

Співачка продовжує свою сольну кар'єру. Орбакайте запросила своїх шанувальників на концерти у США та Канаді.

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Радянська і російська естрадна співачка Крістіна Орбакайте 10 вересня в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RTVI заявила, що вона провела свій останній концерт у Російській Федерації та анонсувала нове музичне шоу "The Best", яке відбудеться в багатьох містах США і Канади у вересні.

За словами Крістіни, її останній виступ у Росії відбувся в Санкт-Петербурзі в березні 2024 року. Після цього кілька концертних майданчиків по всій країні скасували заплановані шоу дочки Алли Пугачової.

"Це був мій заключний концерт, не вийшло більше проїхатися по Росії. Загалом, я вирішила, що ми зустрінемося коли-небудь у кращому житті", — повідомила артистка.

Позиція Крістіни Орбакайте щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабної війни в Україні Крістіна Орбакайте написала у своєму Instagram: "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше повідомлення зникло зі сторінки співачки. Після Орбакайте не торкалася теми війни та своїх політичних уподобань.

Згодом стало відомо, що співачка публічно підтримала окупантів, подарувавши 50 квитків на свій концерт родинам російських військових, які воюють проти українського народу.

Її мати Алла Пугачова з перших днів відкрито засуджує повномасштабне вторгнення в Україну. Ще навесні 2022 року Примадонна російської естради та її чоловік Максим Галкін разом із дітьми виїхали з РФ до Ізраїлю.

Крім того, раніше Фокус писав про те, хто підтримав Галкіна і Пугачову після образ Симоньян. Друзі та родичі пари не стали мовчати у відповідь на образи, що прозвучали з вуст пропагандистки.