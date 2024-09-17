Эксперт по языку тела объяснила, что происходит между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес

По словам эксперта, отношения Лопес и Аффлека намного лучше, чем они пытаются показать это на публике.

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Недавно СМИ облетела информация о том, что Дженнифер Лопес расплакалась на встрече с Беном Аффлеком в отеле Beverly Hills. Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс из Великобритании рассказала Daily Mail, что это неправда, и дала свою оценку отношениям почти бывшим супругам.

По ее словам, хотя пара сначала демонстрировала "признаки напряжения", на самом деле между ними отсутствовала враждебность, и они открыты для общения друг с другом.

"Есть некоторые признаки напряжения в выражениях лиц Бена и Дженнифер, когда они идут вместе, но поворачиваются назад, но некоторые из их более тонких сигналов намекают на отсутствие мороза и возможное взаимное желание общаться", – объяснила Джеймс.

Посмотрев на фото, где, казалось, Аффлек проявляет гнев по отношению к Джей Ло, Джуди указывает на сигналы, сигнализирующие об обратном:

"В какой-то момент Бен наклоняется, когда они идут вместе, как будто бы с радостью вступая в более интимную беседу, и их близость предполагает отсутствие враждебности, несмотря на то, что он также размахивал руками в какой-то момент, как будто спрашивая ее. Но ключевой сигнал исходит от их рук, которые достаточно близко, чтобы соприкоснуться, и их внутренних ладоней, которые они оба держат свободными. И это — несмотря на то, что у них есть под рукой реквизит, такой как его банка с напитком и ее сумка, которые можно использовать в качестве барьера отвержения".

Еще одно снимок, который вызвал слухи о новой ссоре Беннифер, был сделан в машине, когда певица будто вытирает слезы.

"Я почти уверена, что Дженнифер не плакала на фотографии в машине. Она касается своего лица кончиком одного ногтя, и это то, как вы чешете, а не вытираете слезы", — сказала Джуди Джеймс.

Ее слова подтверждает недавняя информация о том, что Лопес и Аффлека видели, как они целовались в Polo Lounge отеля Beverly Hills, хотя и пребывают в процессе развода.

В это время их дети также были неподалеку в ресторане, "но за отдельным столиком". В конце бранча Дженнифер Гарнер приехала, чтобы забрать своих и детей Аффлека, в то время как бывшие уехали вместе на машине.

Еще одним признаком того, что пара в лучших отношениях, чем многие сначала думали, является то, что Джей Ло носила свое обручальное кольцо. Правда, надела она его на мизинец.

Ранее Фокус писал, что лучший друг Бена Аффлека поддержал Дженнифер Лопес.