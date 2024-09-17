Експертка із мови тіла пояснила, що відбувається між Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес

За словами експерта, стосунки Лопес і Аффлека набагато кращі, ніж вони намагаються показати це на публіці.

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Нещодавно ЗМІ облетіла інформація про те, що Дженніфер Лопес розплакалася на зустрічі з Беном Аффлеком у готелі Beverly Hills. Однак експертка з мови тіла Джуді Джеймс із Великої Британії розповіла Daily Mail, що це неправда, і дала свою оцінку стосункам майже колишнього подружжя.

За її словами, хоча пара спочатку демонструвала "ознаки напруження", насправді між ними не було ворожості і вони відкриті для спілкування одне з одним.

"Є деякі ознаки напруги у виразах облич Бена і Дженніфер, коли вони йдуть разом, але деякі з їхніх більш тонких сигналів натякають на відсутність холоду і можливе взаємне бажання спілкуватися", — пояснила Джеймс.

Подивившись на фото, де, здавалося, Аффлек проявляє гнів щодо Джей Ло, Джуді вказує на сигнали, що сигналізують про зворотне:

"У якийсь момент Бен нахиляється, коли вони йдуть разом, начебто з радістю вступаючи в більш інтимну бесіду і їхня близькість припускає відсутність ворожості, попри те, що він також розмахував руками в якийсь момент, начебто запитуючи її. Але ключовий сигнал виходить від їхніх рук, які досить близько, щоб стикнутися, і їхніх внутрішніх долонь, які вони обидва тримають вільними. І це — попри те, що в них є під рукою реквізит, як-от його банка з напоєм та її сумка, які можна використовувати як бар'єр відкидання".

Ще один знімок, який викликав чутки про нову сварку Бенніфер, був зроблений у машині, коли співачка ніби витирає сльози.

"Я майже впевнена, що Дженніфер не плакала на фотографії в машині. Вона торкається свого обличчя кінчиком одного нігтя і це те, як ви чухаєте, а не витираєте сльози", — сказала Джуді Джеймс.

Її слова підтверджує нещодавня інформація про те, що Лопес і Аффлека бачили, як вони цілувалися в Polo Lounge готелю Beverly Hills, хоча й перебувають у процесі розлучення.

У цей час їхні діти також були неподалік у ресторані, "але за окремим столиком". Наприкінці бранчу Дженніфер Гарнер приїхала, щоб забрати своїх і дітей Аффлека, тоді як колишні поїхали разом на машині.

Ще однією ознакою того, що пара в кращих стосунках, ніж багато хто спочатку думав, є те, що Джей Ло носила свою обручку. Щоправда, одягла вона її на мізинець.

Раніше Фокус писав, що найкращий друг Бена Аффлека підтримав Дженніфер Лопес.