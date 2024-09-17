Сестра Кары Делевинь в шикарном платье появилась на модной презентации (фото)

На модном мероприятии модель продемонстрировала стройную фигуру в эффектном платье. Поппи Делевинь менее известна в мире шоу-бизнеса, нежели ее младшая сестра Кара.

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Британская модель и актриса Поппи Делевинь 16 сентября вечером посетила презентацию коллекции Annie's Ibiza x Clio Peppiatt во время Недели моды в Лондоне, сообщает Daily Mail.

38-летняя звезда произвела фурор в пикантном платье на модном мероприятии, которое состоялось в Leighton House. Золотое платье с глубоким вырезом и высоким разрезом до бедра подчеркивало невероятную фигуру модели. Поппи дополнила свой гламурный образ золотистыми босоножками на высоких каблуках с ремешками. Она собрала светлые густые волосы в высокий хвост и нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой.

Модель Поппи Делевинь Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что новым бойфрендом Поппи стал Арчи Кесвик, бывший возлюбленный голливудской звезды Сиенны Миллер. Бизнесмена называют "самым завидным холостяком, о котором вы никогда не слышали". Его состояние оценивается в 6 миллиардов фунтов стерлингов, миллиардер владеет Madarin Oriental Hotel Group. Похоже у пары серьезные отношения, Поппи в июне 2024 года познакомила нового бойфренда со своим отцом Чарльзом.

Ранее она была замужем за бизнесменом Джеймсом Куком, пара прожила в браке восемь лет, детей у них не было. В 2022 году стало известно об их разводе.

Напомним, 17 сентября 61-летняя Деми Мур откровенно призналась, за что ненавидела себя в молодости.